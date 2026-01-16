Türkiye'de bu yıl en fazla yatırım yapacak KİT "TPAO" olacak

2026 Yılı Yatırım Programı'na göre geçen yıl 405 milyar 473 milyon 289 bin lira olan KİT'lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 67,5 artışla 679 milyar 252 milyon 486 bin lira olarak öngörüldü.

TPAO, 332 milyar 555 milyon liralık yatırım hedefiyle KİT'ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu. Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 113 milyar 85 milyon lira ile ikinci, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 67 milyar 834 milyon lirayla üçüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 60 milyar 180 milyon lira ile 4'üncü sırada yer aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 38 milyar lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 21 milyar lira tutarında yatırım yapacak.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu yıl 13 milyar lira, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) 11 milyar 90 milyon lira, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 10 milyar 639 milyon liralık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

En çok yatırım madencilik sektöründe planlandı

KİT'lerin gerçekleştireceği yatırımların sektörel dağılımlarına bakıldığında madencilik sektörü öne çıkıyor. Söz konusu kurumların bu yıl 339 milyar 275 milyon liralık yatırımı madencilik sektöründe gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bu sektörü, 174 milyar 596 milyon lirayla ulaştırma-haberleşme, 139 milyar 749 milyon 600 bin lirayla enerji sektörleri takip ediyor.

Öte yandan KİT'lerin tarım, imalat ve diğer kamu hizmetleri alanlarında da yatırım gerçekleştirmesi planlanıyor.