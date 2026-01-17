Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Tan Sağtürk'ün yeni görevi belli oldu

Cumhurbaşkanı kararıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un danışmanı oldu.

Tan Sağtürk'ün yeni görevi belli oldu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Görevden alma kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevini Barış Salcan'a devreden Tan Sağtürk, Türkiye'nin kültür ve sanat politikalarının belirlenmesine bakan danışmanı olarak katkı sunacak.

Uluslararası tecrübesi ve sahne deneyimiyle Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından biri olan Sağtürk, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını Bakanlık düzeyinde sürdürecek.

Bakan Ersoy, bugüne kadar ortaya koyduğu katkılar için Tan Sağtürk'e teşekkür ederek,

"Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

