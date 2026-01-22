Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıkların cezaları onaylandı

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğradı.

15 yaşındaki Minguzzi'nin İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmesi davasında iki sanığa en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verilmiş, "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan suçlu bulunan sanıklar için haksız tahrik indirimi yapılmamıştı.

Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

"Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum"

Mahkeme heyeti o gün ayrıca "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçlaması yöneltilen diğer iki sanık hakkında da beraat ve tahliye kararı vermişti.

Baba Andrea Minguzzi iki sanığın serbest bırakılmasının kendilerine "hakaret" olduğunu söylemiş, anne Yasemin Minguzzi de adliye önünde gözyaşları içinde "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" demişti.

Savcılık, 2 Ekim'de yapılan beşinci duruşmada mahkemeye esasa ilişkin mütaalasını sunmuş ve Minguzzi'yi öldüren iki sanık için 24'er yıl hapis cezası istemişti.

Minguzzi'yi öldüren iki sanığın yanı sıra "tutuklanan iki sanık, ilk kez beşinci duruşmada hakim karşısına birlikte çıkmıştı.