Bakan Tunç: Minguzzi davasında adalet eksiksiz tecelli etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada istinaf tarafından verilen karara ilişkin, "Sanıklar hakkında hiçbir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan verilen 24'er yıl hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanması, çocuklara yönelik şiddete ve ağır suçlara karşı hukukun kararlılığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Minguzzi'nin hunharca katledildiğini anımsatarak, buna ilişkin davada verilen kararın, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecelli ettiğinin açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Sanıklara en üst sınırdan ceza verildiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Sanıklar hakkında hiçbir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan verilen 24'er yıl hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanması, çocuklara yönelik şiddete ve ağır suçlara karşı hukukun kararlılığını ortaya koymaktadır. Tarafsız ve bağımsız Türk yargısı mağdurun yaşı, suçun ağırlığı ve toplumsal vicdanı gözeterek millet adına karar vermiştir. Adalet, her koşulda kararlılıkla işletilmeye devam edecektir. Vefatıyla hepimizin yüreğini yakan Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum."