Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıkların cezaları onaylandı

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada B.B. ve U.B., indirim uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

DHA
22 Ocak 2026 14:35
Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğradı.

15 yaşındaki Minguzzi'nin İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmesi davasında iki sanığa en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verilmiş, "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan suçlu bulunan sanıklar için haksız tahrik indirimi yapılmamıştı.

Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

Bakan Tunç: Minguzzi davasında adalet eksiksiz tecelli etti

"Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum"

Mahkeme heyeti o gün ayrıca "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçlaması yöneltilen diğer iki sanık hakkında da beraat ve tahliye kararı vermişti.

Baba Andrea Minguzzi iki sanığın serbest bırakılmasının kendilerine "hakaret" olduğunu söylemiş, anne Yasemin Minguzzi de adliye önünde gözyaşları içinde "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" demişti.

Savcılık, 2 Ekim'de yapılan beşinci duruşmada mahkemeye esasa ilişkin mütaalasını sunmuş ve Minguzzi'yi öldüren iki sanık için 24'er yıl hapis cezası istemişti.

Minguzzi'yi öldüren iki sanığın yanı sıra "tutuklanan iki sanık, ilk kez beşinci duruşmada hakim karşısına birlikte çıkmıştı.

