Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı

Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında üniversite hastanesinde bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire H.D.B'nin tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 15:58, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 16:46
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki ailenin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise dosyaya yansıyan görüntülerin yeni olmadığını, bazı basın organlarında aynı haberlerin tekrar yayımlanmasının yargı sürecini ve mahkemeyi baskı altına aldığını savundu.

KSÜ'den hemşirenin bebeğe şiddet uyguladığı olaya ilişkin açıklama

Avukat, önceki celselerde dinlenen bazı uzmanlar ile hastane çalışanlarının bebeğin erken doğum nedeniyle sağlık sorunları bulunduğuna ilişkin beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, müvekkilinin basına yansıyan görüntüler nedeniyle zor durumda kaldığını, sosyal medyada tehditler aldığını ve adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık H.D.B'nin tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Şubat'a ertelendi.

'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama

- Olay

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiası üzerine adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, hemşire H.D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

