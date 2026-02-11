Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ali Yerlikaya, görevi Mustafa Çiftçi'ye devrediyor

İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştiriliyor. Ali Yerlikaya, görevi İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye devrediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 14:01, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 14:02
Ali Yerlikaya, görevi Mustafa Çiftçi'ye devrediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile görevden alınan Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı makamını Mustafa Çiftçi'ye tören ile bırakıyor.

Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan desteğini hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim. 20 Kasım 1990'da kaymakam adayı olarak başladım ve üzerinden 36 yıl geçti. O günden beri mülki idare amirliğinin çeşitliği noktalarında hizmet ettim. Her bir başlangıcın sonu olduğunun farkındayız. Değerli Valimiz de aynı aşkla yine milletimizin duasını alarak zamanı geldiğinde görevi yeni gelecek arkadaşımıza devredecek. Her başlangıcın bir sonu var."

Mustafa Çiftçi ise şöyle konuştu:

"Bugüne kadar görev yapan bütün bakanlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'ın da çok güzel hizmetleri oldu. Kaçakçılık ve organize suçlarda, bireysel suçlarda büyük mesafe kaydettik. Ben mesleğimde 29'uncu yılımı bitirdim. Kaymakam adayı olarak başladığımız mesleğimizde Allah nasip etti bugünleri de gördük. Çok şey öğrendim kendisinden."

