Bahçeli: İç cephenin önemi daha iyi anlaşılmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını gayri ahlaki olarak tanımladı, Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekti.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin bir konuşma gerçekleştiren Bahçeli, İran'a dönük saldırılara tepki gösterdi.

İran'ın müzakere masasında tuzağa düşürüldüğünü söyleyen Bahçeli, "ABD'nin İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir." diye konuştu.

Bahçeli son gelişmeler ışığında Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. "İç cephenin önemi, milli birliğin değeri zannederim daha iyi anlaşılmıştır." diyen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefine dudak büken aymazlar, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"İran'ın toprak bütünlüğü korunmalı"

İran'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Bu ülkenin parça parça bölünmesi Türkiye ve bölge ülkelerinin yanı sıra küresel siyaseti de çok olumsuz etkileyecektir." uyarısında bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"İçinde bulunduğumuz çağın değerler hiyerarşisi ağır hasarlıdır. Kriz, kaos ve karmaşa hali dünyanın üzerine adeta karabasan gibi çökmüş durumdadır. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının vahim sonuçları henüz tesirini kaybetmemişken, halka halka genişleyen yeni savaşlar silsilesinin nasıl bir vahşet ortamına davetiye çıkaracağını öngörmek kolay değildir.

"Barbarlıklar zincirinden boşaldı"

Günümüzün tüm barbarlıklarının zincirlerinden boşaldığı ortadadır. Geleceğe sahip çıkmak, geleceğin heder olmasının önüne geçmek bugün taşıdığımız en bariz sorumlulukların başında gelmektedir. Alacakaranlık dönemlerde duygusal tepkilere, itibar gösterilmemesi devlet aklının müşterek hassasiyeti olmalıdır.

"Bu saldırganlık gayrimeşrudur"

ABD'nin İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. Bu saldırganlık gayrimeşrudur. Uluslararası hukuku takan yoktur. Dünyada orman kanunlarının geçerli olmadığını iddia edecek mantık sahibi hiç kimseden bahsedilmeyecektir. Hani görüşmeler devam ediyordu?

"İran'a tuzak kuruldu"

Müzakereler kisvesiyle İran'a tuzak kurulmuştur. Hamaney'in ölümünden sonra Mossad ajanların anlık görüntüleri kayda alarak Netanyahu'nun ofisine göndermesi dehşet uyandıran bir organize saldırganlığın göstergesi değildir de nedir?

"Neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz?"

İç cephenin önemi, milli birliğin değeri zannederim daha iyi anlaşılmıştır. İran'ın başına gelen dehşet verici musibetlerden ülkemizi ayrı düşünmek imkansızdır. Terörsüz Türkiye hedefine dudak büken aymazlar, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz? Türk-Kürt kardeşliğine yaptığımız çağrıyı çarpıtan, PKK'nın kurucu önderliğinin 27 Şubat çağrısına saldıran mayası karışık zihniyetler çevremizdeki ateş çemberinden sonuç çıkarıyor musunuz?

Nasıl bir felaketin kıyısından döndüğümüzü ne zaman anlamayı düşünüyorsunuz? 'Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın' diyenlerin işbirlikçi torunları, sözde milliyetçi geçinen milliyetsizler... Sorarım size; hep birlikte tek yürek olmuş Türkiye'nin neresinden rahatsızsınız? Oyumuz şu olmuş bu olmuş, hepsi beyhude. Vatan ve millet elden gidince ne yapalım oyu?

"Hamaney'in öldürülmesi eşkıyalıktır"

İsrail'in eski başbakanı Bennett şu iddialarda bulunmuş; 'Türkiye yeni İran'dır.' ABD'nin bir emekli albayı ise 'İran'dan sonra Türkiye'de' diye zırvayı hezeyanla perçinlemiş. Sapkın görüş ve tehditleri görmezden gelmemiz mümkün değildir. Ölümden öte köy yoktur. Üstümüze kim geliyorsa, kimler gelmeyi düşünüyorsa, göreceği şiddeti de peşinen kabul etmek durumundadır.

İran'ın dini liderinin öldürülmesi eşkıyalıktır. Hamaney ile birlikte hayatını kaybetmiş bütün isimlere rahmet niyaz ediyorum. Dost, kardeş ve komşu ülke İran halkına başsağlığı diliyorum. Bir devletin en üst mevkiinde bulunan 50'ye yakın kişinin aynı anda hedef alınmasından ibret almayalım da ne yapalım? İran'da olan biten gelişmelere ne diyelim?

"İran, İranlılarındır"

İran, mazisi 2 bin 500 yılı bulan bir devlet geleneğine sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü mutlaka korunmalıdır. Bu ülkenin tüm vatandaşları tarihi, hukuki ve ahlaki mükellefiyetin gereğini yerine getirmelidir. İran'ın geleceğini siyonist dayatmalar değil, sadece ve sadece bu ülke halkının iradesi tayin edebilecektir. İran, İranlılarındır. Bu ülkenin parça parça bölünmesi Türkiye ve bölge ülkelerinin yanı sıra küresel siyaseti de çok olumsuz etkileyecektir.

"Türkiye mazlumların güvencesidir"

Biz yer yüzüne Ankara'dan bakmak zorundayız. Başka merkezlerin çekim alanına kapılarak yapacağımız yorum ve yaklaşımları savunmak, düşürülmek istenen küresel tuzaklar için bir bahane yaratacaktır. Türkiye mevcut ağırlığı ile bölgesindeki mazlumların güvencesidir. Terörsüz Türkiye hedefi ile yapmak istediğimiz de tam budur. Dünyaya Ankara'dan bakmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Bölgesel ve küresel sorun alanlarına karşı, barışçıl ve vicdan temelli yaklaşmanın dışında bir diğer tercihimiz söz konusu değildir."