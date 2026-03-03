12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane Dünyanın en iyileri arasına girdi
Motorin zammı iptal edildi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
1 jandarmanın yaralandığı uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Bahçelievler'de Jandarma Uzman Çavuş B.B.'nin yaralandığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1'i çocuk 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mart 2026 22:40, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 22:40
Cumhuriyet Mahallesi Metin Sokak'ta 28 Şubat'ta, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B.B. kolundan yaralandı. Yaralanan jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 34 PT 598 otomobil ile olay yerinden kaçan H.K. ve O.I. isimli şüpheliler ise Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgulamada olayla ilişkisi bulunmadığı belirlenen O.I., serbest bırakıldı.

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSEDİ

Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli H.K. ile iştirak halinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve şüphelilerle mesajlaştıkları ve fotoğrafları olduğu belirlenen Arda S., Hacı Batuhan K., Emre T. ve Muhammet A. yakalandı. Soruşturmada firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken gözaltındaki şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Şüpheli Emre T.'nin evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Bunu üzerine Emre T. hakkında ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları reddettikleri belirtilirken bazı şüphelilerin olay anında bölgede olmadıklarını ve olaydan haberdar olmadıklarını söylediği öğrenildi.

1'i ÇOCUK 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler 18 yaşından küçük H.K. ile Arda S., Hacı Batuhan K., Emre T. ve Muhammet A. bugün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 1'i çocuk 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

