Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının babası gözaltında
Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 16:03, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 16:20
Onikişubat ilçesindeki saldırının ardından Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli de gözaltına alındı.