4 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

4 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 00:01, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 00:04
4 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftarda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(TBMM/18.50)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İSKİ Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi açılış töreni ile "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Afyonkarahisar/15.00/15.30/17.00)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK ile AFAD arasında işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanlığında şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya gelecek.

(İstanbul/19.05)

5- TBMM'den

- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM//10.30/14.00/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret ederek MARKA İmza Töreni'ne katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, ÜNİAK Kocaeli Üniversitesi iftar programına iştirak edecek.

(Kocaeli/15.00/16.00/17.00/17.30/18.15)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition-Tekstil Fuarı açılış programına katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale(Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi Delice-Çorum Etabı Sungurlu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, basın açıklaması yapacak ve işçilerle iftar programında bir araya gelecek.

(Çorum/18.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında dördüncü ve son hafta maçlarına devam edilecek. Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Gaziantep FK-Fenerbahçe, Beşiktaş-Çaykur Rizespor ve Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor müsabakaları yapılacak.

(Erzurum/14.30/Gaziantep/20.30/İstanbul/20.30/20.30)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Fransa'nın BLMA takımını konuk edecek.

(Mersin/19.00)

3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında BOTAŞ, Emlak Konut'u konuk edecek.

(Ankara/17.00)

4- Voleybol Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında Altekma, İtalya'nın Allianz Milano ekibine konuk olacak.

(Milano/21.00)

5- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçları tamamlanacak. VakıfBank-Zerenspor ve Galatasaray Daikin-Kuzeyboru müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/17.00/20.00)

6- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası üçüncü maçında Çekya'yı konuk edecek.

(Kastamonu/19.00)

