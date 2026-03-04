Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,76 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, şubatta aylık yüzde 2,76 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,4, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,8 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 1,97, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,34, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,88 ve hizmette yüzde 2,69 yükseldi.