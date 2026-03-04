Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış genel TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76 artış gösterdi. Şubat ayında en yüksek artış yüzde 5,34 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı. İşlenmemiş gıda ve enerji hariç TÜFE şubatta yüzde 2,4 artarken, hizmet sektöründeki yükseliş yüzde 2,69 olarak kayda geçti.
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,76 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.
Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, şubatta aylık yüzde 2,76 arttı.
Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,4, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,8 artış kaydetti.
Endeks, enerjide yüzde 1,97, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,34, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,88 ve hizmette yüzde 2,69 yükseldi.Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin şubatta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle: