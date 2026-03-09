Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Halkbank'tan ABD'deki davaya dair açıklama: Dava düşüyor

Halkbank, KAP'a yaptığı bildirimde ABD Güney New York Bölge Savcılığı ile "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (DPA) imzaladığını; bu kapsamda herhangi bir para cezası ödenmeyeceğini ve suç kabulü yapılmayacağını duyurdu. Anlaşma şartları uyarınca, bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun OFAC ve Başsavcılık Ofisine sunulmasının ardından taraflar davanın tamamen düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuru yapacak.

09 Mart 2026 22:04
Halkbank, ABD'de 2019'dan bu yana devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "ABD'de 15 Ekim 2019 tarihinde Bankamıza karşı açılan ceza davasıyla ilgili olarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı (U.S. Southern District of New York) ile Bankamız arasında "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (DPA - Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı

Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında Bankanın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır. Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD'de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank'a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir."

Bu gelişmeyle birlikte Bankanın yurt dışı kaynak temin olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesiyle mali bünyesinin olumlu yönde etkilenmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir."

ABD Adalet Bakanlığından davaya ilişkin mahkemeye dilekçe

ABD Adalet Bakanlığı tarafından New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'a konuya ilişkin dilekçe sunuldu.

Savcı Jay Clayton imzalı belgede, söz konusu davanın bu şekilde çözülmesinin ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika menfaatlerine uygun olduğu vurgulandı.

Belgede, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanması konusundaki yardımlarının, bu uzlaşmaya varılmasında etken olduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının da bu süreçteki diplomatik çabaların bir parçası olarak davanın karşılıklı mutabakatla çözülmesini desteklediği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) banka aleyhindeki tüm haklarından feragat ettiği ve bekleyen bir yaptırım dosyası bulunmadığı aktarıldı.

Anlaşma kapsamında Halkbank, yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını incelemek üzere tarafsız bir uzman görevlendirmeyi, anlaşma süresince ABD finans sistemi üzerinden İran hükümeti veya kuruluşları ile herhangi bir işlem yapmamayı, Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi konularında Türk hukukunun izin verdiği ölçüde ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı kabul etti.

Anlaşmaya göre, Halkbank belirlenen şartlara tam uyum sağladığı takdirde, savcılık davanın "tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi" için mahkemeye başvuracak.

Ayrıca, 11 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan durum konferansının ertelenmesi de talep edildi.

