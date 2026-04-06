Motorinde rekor artış, benzin de yükseliyor
Akaryakıt ürünlerinden motorin ve benzine fiyat artışı gerçekleştirilecek.
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine zam yapılıyor. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorinin litresine tarihi rekor olan 7,67 lira zam geliyor. Benzine ise 2,29 lira seviyesinde zam yapılacak.
Zamlı tarifenin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.
Benzinde eşel mobilin devam etmesi nedeniyle zam pompaya 57 kuruş olarak yansıyacak.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da benzinin litresi 63,17 liraya, Ankara'da 64,14 liraya, İzmir'de 64,42 liraya, Doğu illerinde 65,77 liradan satılması bekleniyor.
Motorinin İstanbul'da litresi 85,14 liraya, Ankara'da 86,27 liraya, İzmir'de 86,54 liraya, Doğu illerinde 88 liradan satılması bekleniyor.