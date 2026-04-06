Şanlıurfa'da iki otomobil birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 09:39, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 09:40
Halil F. idaresindeki otomobil, Kırsal Konuklu Mahallesi yakınlarında, Halil O. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada Halil, İsmail ve Adnan F. ile Halil O. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan İsmail ve Adnan F, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer iki yaralının tedavisi ise sürüyor.