Şanlıurfa'da iki otomobil birbirine girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Halil F. idaresindeki otomobil, Kırsal Konuklu Mahallesi yakınlarında, Halil O. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Halil, İsmail ve Adnan F. ile Halil O. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail ve Adnan F, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer iki yaralının tedavisi ise sürüyor.