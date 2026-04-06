6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'de bulunan yabancılara sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda sahte belgelerle ikamet izni alındığını tespit etti.

Sahte belgelerle yabancılara gayri resmi ikamet izni verenler takibe alındı.

İkamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yaptığı anlaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda şüphelilere bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda toplam 51 zanlı gözaltına alındı. Soruşturmada usulsüz olarak 441 ikamet izni temin edildiği belirlendi.

Polis, söz konusu izinlerin iptal işlemleri ve ilgili kişilerin tamamının sınır dışı edilmesi için çalışma başlattı.