Yazı beklerken kış geri dönüyor

Yaz geliyor derken, soğuk hava geri dönecek.

Meteoroloji uyardı. Birçok ilde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek.

Bugün ve yarın Akdeniz, Marmara ve Doğu Anadolu'da etkili olacak soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü tüm yurtta görülecek.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacak. Ortalama 4 ila 8 derece azalacak. Mevsim normallerinin altına inecek.

İç kesimlerde kış geri dönüyor

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek bölgeler için çığ ve kar erimesi uyarısı yaptı.

Haftayı yağışlı geçirecek illerin önemli kısmında sis etkili olacak. Hafta sonunda Marmara, Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya, Eskişehir ve Ankara çevreleri sağanak yağışlı geçecek.

Üç büyük ilde hava nasıl olacak?

Soğuk hava dalgasının en sert hissedileceği günler perşembe ve cuma olacak.

Ankara, hafta boyunca çok bulutlu olacak, çarşamba günü aralıklı yağış görülecek. Hava sıcaklığı hafta ortasında gündüz 8, gece ise 0 derecelere kadar inecek.

İstanbul da haftayı sağanak yağışlı geçirecek. Ortalama sıcaklık 10 derece olacak. İzmir'de de yağışlı hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 20 derece olarak ölçülecek.