Trump'ın İran'a yönelik ağır küfürlü tehdidi sonrası petrol fiyatlarında son durum

Pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden ağır küfürler içeren bir paylaşım yapan Trump, hayati önemdeki su yolunun salı gününe kadar açılmaması halinde İran'daki elektrik santrallerine ve köprülere saldıracaklarını belirtti.

Brent petrolün varil fiyatı 110 doların üzerine çıkarken, ABD ve İran arasında olası bir ateşkes görüşmesi haberlerinin ardından bu kazançlar bir miktar geri çekildi.

Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatı durma noktasında

Tahran yönetiminin, 28 Şubat'tan bu yana devam eden ABD ve İsrail hava saldırılarına misilleme olarak boğazı kullanmaya çalışan gemilere saldırma tehdidi, Orta Doğu'dan yapılan petrol ve gaz sevkiyatlarını ciddi şekilde aksattı.

Dünya enerji sevkiyatının beşte birinin geçtiği bu dar su yolundaki kesintiler, küresel enerji fiyatlarını yukarı çekerken enflasyon endişelerini de artırdı.

Axios'un ABD, İsrail ve bölgesel kaynaklara dayandırdığı habere göre; ABD, İran ve bir grup bölgesel ara bulucu, çatışmayı kalıcı olarak sona erdirebilecek 45 günlük bir ateşkesin şartlarını görüşüyor. Beyaz Saray konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Trump: "Ya boğazı açın ya da cehennemi yaşayın"

Trump, Truth Social platformu üzerinden pazar günü yaptığı paylaşımda oldukça sert ifadeler kullandı. Salı gününü işaret eden Trump, şu ifadeleri paylaştı:

"Salı günü İran'da Elektrik Santrali Günü ve Köprü Günü bir arada olacak. Benzeri görülmemiş bir şey olacak!!! Yoksa cehennemi yaşarsınız - SADECE İZLEYİN!"

Daha sonra Fox News'a konuşan Trump, pazartesi günü bir anlaşmaya varılması için "iyi bir şans" olduğunu söylerken, anlaşma sağlanamazsa "her şeyi havaya uçurup petrole el koymayı" düşündüğünü de sözlerine ekledi.

İran'dan karşılık: "Cehennemin kapıları açılacak"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkedeki sivil altyapının hedef alınmaya devam etmesi halinde ABD'nin ekonomik çıkarlarına yönelik saldırıların şiddetleneceği uyarısında bulundu.

Üst düzey İranlı askeri yetkili General Ali Abdullahi Aliabadi, Trump'ın tehditlerini "çaresizce ve dengesizce" olarak nitelendirerek, ABD lideri için "cehennemin kapılarının açılacağını" söyledi.

Hafta sonu boyunca Körfez'deki petrol tesislerine yönelik saldırılar da devam etti.

Tahran, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrokimya tesislerine düzenlenen bir dizi saldırının sorumluluğunu üstlendi.