Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmaya karşı sert önlemler yürürlüğe girdi.

Bağ evi, bungalov ve hobi bahçesi gibi yapılar için ciddi sınırlamalar getirilirken, kaçak yapılar için yıkım süreci başlatılacak.

Düzenleme kapsamında, tarım arazilerinin planlı kullanımı ve korunması amacıyla izinsiz yapılaşmaya karşı denetimler sıkılaştırıldı.

İşte yeni şartlar...

EN AZ 5 DÖNÜMLÜK TAPU

Bağ evi yapabilmek için arazinin en az 5 dönüm olması zorunludur. Dikili tarım arazilerinde ise 30 metrekarelik bir bina için 1 dönümlük alan yeterli kabul edilmektedir.

Yapı alanı 30 metrekareyi geçemeyecektir; ancak 30 taban oturumlu ve iki katlı binalara izin verilebilmektedir.

Bir parselde sadece tek bir evin yapılmasına izin verilirken, bir aile aynı bölgede yalnızca bir kez bağ evi yapma hakkına sahip olacaktır.

Bağ evi veya hobi bahçesi olarak adlandırılan kaçak yapıların yıkım kararları 1 ay içinde uygulanacaktır.

Tarım arazilerinin kullanımı dijital sistemler üzerinden takip edilecek, mevzuata aykırı durumlarda tapu kayıtlarına "amacı dışı kullanım" şerhi düşülecek.