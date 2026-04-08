Netflix'ten skandal mesaj! Trump'ın İran tehdidine atıf yaptılar

Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma platformundaki 'Filistin' konulu yapımları kaldırarak destek veren film ve dizi platformu Netflix, ABD/İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yine bir skandala imza attı.

TRUMP: BU GECE İRAN İÇİN UZUN OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da bu gece "medeniyetin yok olacağını" savunarak 'bu gece uzun olacak' mesajını verdi.

Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

Bu durumun "daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini" öne süren Trump, "Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun." paylaşımı yaptı.

NETFLIX'TEN TRUMP'IN TEHDİDİNE ATIF: BU GECE UZUN OLACAK

Siyonist lobi yönetimindeki Netflix, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin ardından platform uygulaması üzerinden kullanıcılarına bir mesaj/bildirim gönderdi.

Netflix tarafından gönderilen mesajda Trump'ın tehditlerine atıf yapıldı veifadelerine yer verildi.