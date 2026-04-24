Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
%0 Faizli 25.000 TL
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Gündüz uzman, gece kurye!
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Haberler İdari Uygulamalar

Okul Saldırıları Komisyonu Resmi Gazete'de Yayımlandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, hem fiziki saldırıları hem de çocukların dijital ortamdaki risklerini inceleyecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 07:58, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 08:00
Okul Saldırıları Komisyonu Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), son dönemde artan okul saldırıları ve çocukların maruz kaldığı riskler üzerine önemli bir adım attı. 24 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar başta olmak üzere, okullarda meydana gelen şiddet vakaları ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları tehditlerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Okul saldırıları mercek altına alınacak

Kurulan komisyon, son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran okul saldırılarını tüm yönleriyle inceleyecek. Özellikle öğrencilerin güvenliği, okul içi denetim mekanizmaları ve önleyici tedbirlerin yeterliliği detaylı şekilde ele alınacak.

Dijital riskler de kapsamda

Araştırma sadece fiziki saldırılarla sınırlı kalmayacak. Çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkiler de komisyonun çalışma alanına dahil edildi. Bu kapsamda sosyal medya, çevrim içi oyunlar ve dijital platformların çocuklar üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

Çözüm önerileri geliştirilecek

Komisyonun temel hedeflerinden biri de benzer olayların tekrar yaşanmaması için somut çözüm önerileri geliştirmek olacak. Eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gibi başlıklarda rapor hazırlanması bekleniyor.

Amaç: Benzer olayların önüne geçmek

TBMM kararıyla oluşturulan komisyon, elde edeceği bulgular doğrultusunda alınması gereken tedbirleri belirleyerek, hem okullarda yaşanan şiddet olaylarının hem de çocukların dijital tehditlere maruz kalmasının önüne geçilmesini hedefliyor.

İşte 24 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar

TBMM KARARI
ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLARDA MEYDANA GELEN OLAYLAR İLE ÇOCUKLARIN DİJİTAL ORTAMLARDA KARŞILAŞTIKLARI RİSKLER VE OLUMSUZ ETKİLERİN TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINARAK ARAŞTIRILMASI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ VE BENZER OLAYLARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No, 1484 Karar Tarihi: 21,04,2026

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 21.04.2026 tarihli 84'üncü Birleşiminde karar verilmiştir.

