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Bedelli askerlik, kararname ile düzenlenebilir mi?
Memurlar.net Youtube kanalını amatör bir şekilde aktif olarak kullanmaya başladık. Bugün bedelli askerlik konusunu youtube kanalında işledik
Memurlar.net Youtube kanalını amatör bir şekilde aktif olarak kullanmaya başladık. Bugün bedelli askerlik konusunu youtube kanalında işledik.
Ak Parti'den Mustafa Şentop, daha önce yaptığı açıklamada Bedelli Askerliğin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebileceğini söylemişti.
Memurlar.net olarak bu görüşe karşı çıktık. Kanalımıza abone olursanız, gündemde olan önemli konular için çektiğimiz videoları izleyebilirsiniz.
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