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Yargıtay'ın sınavına giren adaylar 3 aydır sonuç bekliyor

Zabıt Katibi, Destek Personeli ve Teknisyen adayları Yargıtay'ın Mülakat sonuçlarını açıklamasını bekliyor.
18 Temmuz 2018 14:26
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Yargıtay'ın sınavına giren adaylar 3 aydır sonuç bekliyor

Yargıtay Başkanlığının 26/01/2018 tarihinde, internet sitesi üzerinden duyurduğu "Sözleşmeli Zabıt Katibi, Destek Personeli, Mühendis Mütercim ve Teknisyen Alımı Sınav İlanı"na başvuran adaylar Mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Zabıt Katipliği için yapılan Uygulama Sınavının 10/04/2018 tarihli sonuç duyurusu neticesinde sınavda başarılı olan adaylar, 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan Mülakatın üzerinden 3 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Mülakat sonuçları açıklanmamıştır. Bunun yanı sıra Destek Personeli ve Teknisyenler için 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan Mülakatın sonuçları aynı durumdadır.

Mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar mağdur edilmektedir. Sonuçların açıklanmasına yönelik işleyişe dair bilgi almak isteyen adaylara bilgi verilmemekte, muğlak cevaplar alınmaktadır.

Yapılan sınavların geçmiş dönemlerdeki emsallerine bakıldığında, Mülakat sonuçlarının duyurulması gerekmektedir. Konu hakkında yetki sahibi kimse bir açıklama yapmamakta, aday kişilerin sınav sonuçlarını öğrenme hakkı gözardı edilmekte, adaylar mağdur edilmektedir.

Mülakat sonuçlarının en kısa süre içerisinde açıklanması, adayların mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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