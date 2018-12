Soylu açıkladı: Her belediyenin kendine ait yazılımı olmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuardaki stantları gezerek yetkililerden bilgi alan fotoğraf çektiren Soylu, ardından gençlerle bir araya geldi.

- "e-belediye diye yazılımını yapıyoruz"

Bu çalışmaların vatandaşın çağın teknolojisinden istifade etmesi, bürokrasi ve devletteki hantallığın vatandaşı yormaması, zaman, kaynak israfından kurtulunması amacıyla yapıldığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim 'e-belediye' sistemimiz var. Bütün belediyeleri birbirine bağladık. Her belediye kendine ait bir yazılım alır ve her yıl ona para öder. Bunun yıllık miktarı 2,5 milyar lira ile 3 milyar liradır. Yani eski parayla 3 katrilyon. Şimdi biz 'e-belediye' diye bir yazılım yapıyoruz. Bütün belediyelere bunu biz kendiliğimizden yaptığımız yazılımı modüllerle, 68 modül yapıyoruz. Artık vatandaşımız belediyeye gittiği zaman yanında sadece eğer işlemlerinde resme ihtiyaç varsa resim ve nüfus kağıdını getirdiği zaman tapuyla, Maliyeyle, Sağlık Bakanlığıyla, nüfusla, MERNİS'le ve daha birçok kurumla entegre olabilecek. Hani eskiden belediyeye giderken annelerimiz, babalarımız bir poşetin içerisine her şeyi doldurur götürürdü. Hiçbir şeye ihtiyaç olmayacak."

Sistemle her türlü işlemin yapılabileceği adımların atılabileceğini dile getiren Soylu, "Buradan benim ülkem toplam ne kadar kazanacak? Yılda 3 milyar lira para kazanacak." bilgisini paylaştı.