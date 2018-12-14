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'İllerde, ilçelerde bir takım temaslar kurabiliriz, bu ittifak anlamına gelmez'

Karamollaoğlu: Bizim her yerde temaslarımız olabilir ama bunu bir genel ittifak içinde düşünmedik. Seçim bölgeleri bazında beldelerde de ilçelerde de illerde de birtakım temaslar yapılabilir ama bu diğer partilerle ittifak yapıyoruz manasına gelmez. Her yerin şartları birbirinden farklıdır, her yerde farklı görüşmeler yapıyoruz. Bunu da ittifak gibi görmemek icap eder. Seçim bölgesinin şartları onu gerektirir
14 Aralık 2018 20:02
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'İllerde, ilçelerde bir takım temaslar kurabiliriz, bu ittifak anlamına gelmez'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimlerde aday kriterlerine ilişkin, "Bir belediye başkanı dürüst olmalı, amirlik sıfatını kazanarak, o bölgede tafra atmak üzere o makama oturmamalı." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Karamollaoğlu, partisince kentteki bir otelde düzenlenen "Çare Var" konulu toplantıda, yerel seçimlerde adaylarda en çok üzerinde durdukları konunun "dürüstlük" olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimlerine önemine değinerek, genel seçimlerde bir ittifakın söz konusu olduğunu hatırlattı.

"Temel nokta yüzde 10 barajıydı. Ayrıca bugünkü sistem eğer çoğunluk elde edilirse daha demokratik bir hale getirilecek. Beklentimiz olmadı." diyen Karamollaoğlu, seçimlerin konuşulmaya başlandığı günden beri genel bir ittifakın olmayacağını dile getirdiklerini vurguladı.

- "Her yerde farklı görüşmeler yapıyoruz"

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim her yerde temaslarımız olabilir ama bunu bir genel ittifak içinde düşünmedik. Seçim bölgeleri bazında beldelerde de ilçelerde de illerde de birtakım temaslar yapılabilir ama bu diğer partilerle ittifak yapıyoruz manasına gelmez. Her yerin şartları birbirinden farklıdır, her yerde farklı görüşmeler yapıyoruz. Bunu da ittifak gibi görmemek icap eder. Seçim bölgesinin şartları onu gerektirir."

Dirsek temasının ittifak anlamına gelmeyeceğini savunan Karamollaoğlu, bu konunun çarpıtıldığını ileri sürdü.

- "Bir belediye başkanı dürüst olmalı"

Temel Karamollaoğlu, insanların tercihine saygı göstermek mecburiyetinde olduklarını dile getirerek, aday için düşündükleri kriterlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bir belediye başkanı dürüst olmalı, amirlik sıfatını kazanarak o bölgede tafra atmak üzere o makama oturmamalı. O bölge insanına hizmet etmeyi şiar edinmeli. Bunun için adil olması şart. Kendisine emanet edilen mala, mülke, paraya, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkması şart. İsraf etmemesi şart. Onun için belediye başkanları, 'şehr-i emin' olarak tarif edilmişler. Bu vasfı kazanan insanların mutlaka belediye başkanı seçilmeleri gerekli. Halkı da temsil edecek elbette. Başkasının derdiyle, o bölgede yaşayan insanların derdiyle dertlenmesi en önemli vasıfları olmalı."

Karamollaoğlu, aday olarak dürüst, çalışkan, adil, milletin derdiyle dertlenebilen insanlar aradıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Saadet Partisi Siirt İl Başkanı Muhsin Özbey, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Temel Karamollaoğlu daha sonra kentte esnaf ziyaretinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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