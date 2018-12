'İllerde, ilçelerde bir takım temaslar kurabiliriz, bu ittifak anlamına gelmez'

Karamollaoğlu: Bizim her yerde temaslarımız olabilir ama bunu bir genel ittifak içinde düşünmedik. Seçim bölgeleri bazında beldelerde de ilçelerde de illerde de birtakım temaslar yapılabilir ama bu diğer partilerle ittifak yapıyoruz manasına gelmez. Her yerin şartları birbirinden farklıdır, her yerde farklı görüşmeler yapıyoruz. Bunu da ittifak gibi görmemek icap eder. Seçim bölgesinin şartları onu gerektirir

'İllerde, ilçelerde bir takım temaslar kurabiliriz, bu ittifak anlamına gelmez' Karamollaoğlu: Bizim her yerde temaslarımız olabilir ama bunu bir genel ittifak içinde düşünmedik. Seçim bölgeleri bazında beldelerde de ilçelerde de illerde de birtakım temaslar yapılabilir ama bu diğer partilerle ittifak yapıyoruz manasına gelmez. Her yerin şartları birbirinden farklıdır, her yerde farklı görüşmeler yapıyoruz. Bunu da ittifak gibi görmemek icap eder. Seçim bölgesinin şartları onu gerektirir 14 Aralık 2018 20:02 Devamını gör