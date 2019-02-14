Bir kadroya görevlendirmede, tazminat ve ek ödeme farkı alınır mı?

SORU: ... Belediyesinde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosundayım. Ancak görevlendirme ile veznede tahsildarlık yapmaktayım. Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararın 1. sayılı cetvelin (İş güçlüğü, iş riski, teminde güçlük ve mali sorumluluk zammı) 35. sırada yer alan Veznedar ve Tahsildarların yararlandığı 700 puan olan mali sorumluluk zammından yararlanabilir miyim?

CEVAP: 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda; Asli kadronuz dışında görevlendirme ile başka bir kadroya ait görevin yapılmasından dolayı görevlendirilen kadroya ait zam ve tazminattan faydalanılacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu Kararnamenin Vekaleti düzenleyen 9 uncu maddesinde; 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere hangi hallerde vekalet ücreti verileceği açıklanmıştır.

Buna göre, vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan , diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi , vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenmektedir.

Ayrıca son olarak; 666 KHK nın; 375 sayılı KHK ya Ek Madde 9 ekleyen 1 inci maddesinin 5 fıkrasında;

"Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz." düzenlemesi ile ek tazminatlar (eksi adı ek ödeme) arasındaki farkında vekalet ödemesinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Bu nedenle; çalışmış olduğunuz kurumda (Belediye) Veznedar veya Tahsildar kadrosuna vekalet ettiğinize dair Onay alınması ve asil kadroda aranan şartları taşımanız halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ve 175 inci maddelere göre vekalet aylığı, yan ödeme kararnamesinin 9 uncu maddesine göre zam ve tazminat farkını ve 666 KHK nin 1 inci maddesi ile düzenlenen ek tazminat farkını vekalet ücreti olarak alabilirsiniz.

Ancak, yukarıda yer verilen şartlara sahip olmadığınız için vekalet değil de, görevlendirme ile görevi yürüttüğünüz sürece, mali sorumluluk tazminatını alamazsınız.