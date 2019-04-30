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İmamoğlu, çalışanların 1 Mayıs'ını kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Burada çalışan on binlerce insanın ekmeğini bu ülkeyi ya da şehri yönetenler vermiyor. Bu şehre hizmet eden insanların ekmeğini, bu millet veriyor. Bu şehre hizmet edin. Bu şehrin size verdiği maaşların karşılığını, lütfen bu şehir için emeğinizi ve alın terinizi son damlasına kadar harcayın. Ancak öyle helalliğini alırsınız
 30 Nisan 2019 18:56
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İmamoğlu, çalışanların 1 Mayıs'ını kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan on binlerce insanın ekmeğini, bu ülkeyi ve şehri yönetenlerin vermediğini belirterek, "Bu şehre hizmet eden insanların ekmeğini, bu millet veriyor. Bu şehre hizmet edin. Bu şehrin size verdiği maaşların karşılığını, lütfen bu şehir için emeğinizi ve alın terinizi son damlasına kadar harcayın. Ancak öyle helalliğini alırsınız." dedi.

İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasının önünde düzenlenen etkinlikle İBB çalışanlarının "1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı.

Burada konuşan İmamoğlu, 1 Mayıs'ın, dünyada işçinin, emekçinin bayramı olarak kutlandığını söyledi.

1 Mayıs'ta emeğin kutsallığının konuşulduğunu ve hakça paylaşmanın mutlak olması ile insanların huzuru için bunun şart olduğunun anlatıldığını dile getiren İmamoğlu, ancak uygulamada sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

İmamoğlu, hayatı boyunca istihdam sağladığını ama aynı zamanda emekçinin neler yaşadığını da bilen birisi olduğunu vurgulayarak, "Emek veren, alın teri döken insanların hep yanlarında oldum. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra da çalışanlarımla hep şunu paylaştım, emeğinizi size ekmeğinizi veren kurumunuza verin. Kendinizi kurumunuza adayın. Böyle yaptığınız sürece, gerçekten aldığınız maaşın karşılığını vermiş olursunuz. Onun için her yerde söylerim. Bizimle çalışmak, benim şahsıma hizmet etmek değildir." diye konuştu.

İBB'de çalışan her bir ferdin, kendisini milletine adaması ve kendi emeğini bu şehre harcaması gerektiğini salık verdiğini söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Dolayısıyla emeğiyle var olan her arkadaşımın, ben de haklarını arama ve en iyi şekilde alma noktasında her zaman yanlarında olacağımı ve her zaman onlarla beraber mücadele edeceğime söz veriyorum. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Burada çalışan on binlerce insanın ekmeğini bu ülkeyi yönetenler ya da bu şehri yönetenler vermiyor. Bu şehre hizmet eden insanların ekmeğini, bu millet veriyor. Bu şehre hizmet edin. Bu şehrin size verdiği maaşların karşılığını, lütfen bu şehir için emeğinizi ve alın terinizi son damlasına kadar harcayın. Ancak öyle helalliğini alırsınız."

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde burada yaşamını yitiren İBB çalışanları olduğunu hatırlatan İmamoğlu, onlar başta olmak üzere ahirete göç eden tüm belediye çalışanlarına rahmet diledi.

İmamoğlu, yarın Bakırköy'de gerçekleşecek kutlamalara katılacağını kaydederek, Yunus Emre'ye ait olduğu belirtilen "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." sözünü hatırlattı.

İmamoğlu, "Adilce paylaşmanın ve milletçe asla bölünmemenin günlerinde yaşamak dileğiyle tekrar 1 Mayıs bayramınız kutlu olsun diyorum." dedi.

Konuşmanın ardından İmamoğlu, İBB çalışanlarına karanfil dağıttı. Ekinlikte 1 Mayıs Marşı çalındı.

- Tabela sorusu

İmamoğlu makamına geçmeye çalışırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Belediye binasındaki tabelaya "T.C." ibaresi eklenmesine ilişkin soruyu İmamoğlu, şöyle yanıtladı:

"T.C. sürpriz olmamalı. Türkiye Cumhuriyeti sevdamız. Vatanımızı tanımlayan en değerli isim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. 'Türkiye Cumhuriyet yaşayanlarız' demiştim. Burada bir eksiklik vardı, onu tamamladık."

İstanbul'da satılan pide fiyatlarıyla ilgili soru sorulması üzerine ise İmamoğlu, "Pide fiyatıyla yetkili olan kurum belediye değil. Ancak belediye olarak şunu yapabiliyoruz. En azından vatandaşımızın makul fiyatlarla pide alabilmesini sağlamak adına Halk Ekmek bu konuda çalışma yürütüyor. Perşembe günü sizlerle paylaşacağım. Umarım, vatandaşımızı memnun edecek makul fiyatta pidesini sunacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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