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Mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, çilek üreticisi oldu

AKSARAY'a 13 yıl önce Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden mevsimlik işçi olarak gelen İbrahim Çümçüdür, 90 dekarlık arazide çilek üretiyor. Çümçüdür, ''Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur.
 16 Haziran 2019 17:12
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Mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, çilek üreticisi oldu

AKSARAY'a 13 yıl önce Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden mevsimlik işçi olarak gelen İbrahim Çümçüdür, 90 dekarlık arazide çilek üretiyor. Çümçüdür, ''Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Üretmezsek, dışarıdan ithalatla geçinen bir toplum haline geliriz. Bu da nereye kadar? Kardeşlerim ve köyden çalışan kadınlarla birlikte tam 50 kişiye bu çilek tarlası ekmek kapısı oldu'' dedi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşayan İbrahim Çümçüdür, ailesi ve kardeşleriyle birlikte 13 yıl önce Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Alanyurt köyüne gelerek, tarlalar da mevsimlik işçi olarak çalıştı. 2009 yılında da 7 dekarlık alanda çilek üretmeye başladı. Mevsimlik işçiliği bırakan Çümçüdür, şimdi 90 dekarlık alanda çilek üretiyor. Kardeşleri ve köyde çalışan kadınlarla birlikte 50 kişiye istihdam sağlayan Çümçüdür, şunları söyledi:

''Çilek üretimine 2009 yılında 7 dekarla başladık. Şu anda 90 dekarda ailecek üretim yapıyoruz. Bizden sonra bu köyde 10 çiftçi bizim gibi üretim yapmaya başladı. Biz bölgede çilek üretiminin gelişmesine vesile olduk. Bizim şöyle bir avantajımız var. Soğuklar eksiye düşünceye kadar yani ekim veya kasım ayına kadar meyve üretimimiz devam ediyor. Dönümden 2 ton çilek hasadı yapabiliyoruz. Bu bölge serin bir bölge, yayla gibi. Bu nedenle meyvelerin oluşumu ve gelişimi zaman istiyor. Adana, Silifke ve Anamur'daki gibi 10 günde meyve haline dönüşmüyor. Burada çilek ortalama 15-20 günde oluyor.''

Ürettiği çileklerin serin bölgede yetişmesinden dolayı daha iri ve tat olarak daha lezzetli olduğunu ifade eden Çümçüdür, ''Sahil bölgelerinde, aşırı sıcaklar nedeniyle birkaç güne kadar çilek üretimi bitecek. Sahil bölgesine, biz çilek göndermeye başlayacağız. Çilekleri şu an Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ilerine gönderiyoruz" dedi.
DHA
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