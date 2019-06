'MAK Araştırma Şirketinin partimizle alakası yoktur'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Dün bazı sosyal medya mecralarında ve bugün de ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Bu firmayla bugüne kadar hiçbir çalışmamız olmadı, bundan sonra da olmayacaktır." dedi.

Dağ, iddialara ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bazı basın yayın organlarının manipülatif haber yaparak firmalar üzerinden AK Parti'ye yakınlık addettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dün bazı sosyal medya mecralarında ve bugün de ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK Araştırma Şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Bu firmayla bugüne kadar hiçbir çalışmamız olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Bahsedilen firma ve benzer firmalar tamamen partimizin gücünü kullanarak, piyasada kendilerini anlatma gayreti içindeler. Bu bir nüfuz ticaretidir. Dolayısıyla bu nüfuz ticaretini, bu itibar üzerinden rant elde etme teşebbüsünü esefle kınıyoruz.

Bahsedilen araştırmaya gelecek olursak; biz de araştırma yaptık. Programın bittiği saatten araştırma açıklandığı saate kadar 33 bin kişiyle telefonla yapılacak araştırma imkan dahilinde değildir, bilenler bunun bilimsellikten uzak olduğunu çok iyi bilir. Program bitiminden açıklama yapılana kadar 12 saat var, bu 12 saatin neredeyse 9-10 saati gece vaktine geliyor. Dolayısıyla bu araştırmayı yapmanın olanağı yok. Araştırma tekniğini bilenler bunun imkan dahilinde olmayacağını bildiği gibi normal takip eden vatandaşlarımız da bunun olmayacağını bilirler. Dolayısıyla biz zaten bu tarzda sürekli açıklama yapan firmaların bilimsellikten uzak, masa başı oranlar belirlediklerini biliyorduk. Bu açıklama ile bunu da görmüş olduk. Buna bazı basın yayın organlarının balıklama atlamasını da mağlubiyetin neticesinde ortaya çıkan o psikolojik havayı dağıtma telaşı olduğunu düşünüyoruz."

- "Bize ahlaksız bir teklifte bulunmuş, reddedilmişti"

Hamza Dağ, MAK Araştırma Şirketi'nin daha önce AK Parti'yle iletişime geçtiği bilgisini paylaşarak, "Bahsi geçen araştırma şirketi bizim arkadaşlarımıza başvurmak suretiyle ben hemen bir anket yayınlayayım, bu anket üzerinden sizi iyi gösteren bir şey yayınlayayım, bunu siz haber yapın gibi ahlaksız bir teklifle gelip, reddedilmiştir. Ne yazık ki bu programdan sonra böyle bir açıklama yapılması aklımıza şu soru işaretini getirmektedir, demek ki karşı tarafla böyle bir ahlaksızca, edepsizce anlaşma yoluna gidildiği gibi bir mantık ortaya konmuştur." diye konuştu.

- "Suç duyurusunda bulunacağız"

Dağ, şimdiye kadar araştırma kuruluşlarıyla ilgili hiçbir hukuki süreç başlatmadıklarını ifade ederek, AK Parti'nin "ortak yayın" sonrası yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

Hamza Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama 2 gündür yapılanlardan sonra nüfuz ticareti yapılması hasebiyle suç duyurusunda bulunacağız. Şahitliklerini de bizzat bunu haber yapan gazeteleri, sorumlularını, muhabirleri yazacağız. Bu bir nüfuz ticareti ve suçtur. Bu suçun karşılığı mutlaka olması gerekir.

Biz de bin 200 kişiyle araştırma yaptık. Normalde kamuoyuna açıklama yapmıyoruz ama bizim ismimiz kullanılarak kamuoyu yanlış yönlendirildiği oranları verebiliriz. Adaylardan hangisini daha samimi ve güven verici buldunuz? Yüzde 47,1 Binali Yıldırım, yüzde 45,5 Ekrem İmamoğlu, yüzde 4,6 her ikisi, yüzde 2,8 her ikisi de vermedi yanıtını verdi. Hangi adayın projelerini beğendiniz sorusuna ise yüzde 47,5 Binali Yıldırım, yüzde 42,8 Ekrem İmamoğlu, yüzde 6,5 her ikisini de beğendim, yüzde 3,2 her ikisini de beğenmedim yanıtını verdi. Araştırma dediğiniz böyle daha somut bir şeyler söyleyerek olur. Masa başı yazarak, çizerek, oranlar, matematik, oradan çıkar buraya ekleyerek araştırma olmaz. Biz söz konusu firmayla ilgili suç duyurusunda bulunacağız ve konuyla alakalı bundan sonra istirhamımız basın yayın organları bizim üzerimizden haber yapacakları zaman bizden mutlaka bilgi almaları gerekir."