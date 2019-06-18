Kamuya alınacak mimar ve mühendis sayısı soruldu
|18 Haziran 2019 16:50
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İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.
Emecan, 2019 yılınca Kamuya alınacak mimar, mühendis ve şehir plancısı sayısını sordu.
İşte Emecan'ın verdiği soru önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.
Ocak 2019 işsizlik oranları geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak, 4 milyon 668 bin kişi olmuştur. İşsizlik her kesimi derinden etkilemekle birlikte, her dört üniversite mezunu gencimizden biri de işsizdir. Ülkemizde teknik ve bilimsel üretimin vazgeçilmezleri olan inşaat, çevre, makine, orman, gıda, ziraat veharita gibi alanlardan mezun olan mühendislerimiz ile mimar ve şehir plancılarımız, KPSS sınavlarında yüksek puanlar almalarına rağmen, kamuda kendilerine yeterince kadro ayrılmadığı için atanma şansı bulamamaktadır. Hükümetin uyguladığı politikaların yetersizliği nedeniyle her geçen gün daha da kötüleşen ekonomik koşullarda özel sektörde de iş bulamayan mühendis, mimar ve şehir plancısı işsiz sayısı her geçen gün artmaktadır. Yıllarca eğitim görüp sınavlardan yüksek puanlar alan bu alandaki meslek grupları yaşamlarını sürdürebilecekleri bir iş sahibi olamadıkları için diğer birçok meslek grubu gibi umutlarını kaybetme ve çeşitli psikolojik sorunlar yaşama durumuna gelmişlerdir.
2019 yılı için ayrılan kadrolarda da kendilerine yeterince yer bulamayan şehir plancısı,mimar ve mühendislerin gerek üretime sunacakları katkı, gerekse her geçen gün artan sayıları göz önüne alındığında kamuya yapılacak atamalarda sayılarının artırılması gerekmektedir.
Bu Bağlamda;
- 2019 yılı için kamuya atanması planlanan şehir plancısı, mühendis ve mimar sayısı kaçtır?
- Bu sayının mezun olan ve her yıl atama bekleyen mühendis, şehir plancısı ve mimar sayısına oranı nedir?
- Kamuya daha fazla mühendis, şehir plancısı ve mimar alabilmek ve bu alandaki işsizliği azaltabilmek için herhangi bir çalışmanız ya da planlamanız var mıdır?
- Bu meslek gruplarının 2020 yılında kamuya atanmaları içinplanlanan yaklaşık bir sayı belirlenmiş midir?
- Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ülkemiz üretim ve kalkınmasındaki önemi göz önüne alındığında daha fazla istihdam edilmelerinin doğru bir istihdam politikası olacağı düşüncesine katılıyor musunuz?
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