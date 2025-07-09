CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'hile'den ifade verdi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İl başkanlığı seçiminde hile yapıldığı yönünde ihbarlar olduğunu belirten savcılık, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK' inde bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53... soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir . Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in dün saat 20.50'de başlayan ifadesi 23.15'te sona erdi. CHP İl Başkanları Çelik ve avukatları işlemlerinin tamamen bitmesinin ardından İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.