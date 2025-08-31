Emlak vergilerine ilişkin DMM'den açıklama
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Türkiye'den Suriye'nin eğitim sistemine kapsamlı destek

Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'deki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir destek programı yürütüyor. Okulların onarımı, dijital altyapı çalışmaları, öğretmen yetiştirme ve müfredat geliştirme gibi birçok alanda yürütülen projelerle, Suriye'nin eğitim sistemi yeniden inşa ediliyor.

31 Ağustos 2025
Türkiye'den Suriye'nin eğitim sistemine kapsamlı destek

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'deki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Suriye'deki İbn Zaidoun Erkek Ortaokulu, Mutasım İlkokulu ve Arif Al Nkedi Erkek Ortaokulu'nda onarım ve donatım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde eğitim alanında önemli destekler sağlamaya devam ediyor.

Eğitim sisteminin güçlendirilmesi, tecrübe paylaşımı, okulların yeniden inşa edilmesi, mevcut binaların tadilattan geçirilmesi, mesleki eğitim iş birliği ve dijital altyapının kurulması gibi başlıklarda yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor.

Suriye'de ilk etapta İbn Zaidoun Erkek Ortaokulu, Mutasım İlkokulu ve Arif Al Nkedi Erkek Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onarım ve donatım çalışmaları yapılıyor. Okullarda fiziksel altyapı güçlendirilirken, öğrencilere daha iyi imkanlar sunmak için eğitim materyalleri ve teknik donatım desteği de sağlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında söz konusu okullarda öğrencilere daha nitelikli ve çağdaş bir eğitim ortamı sunulacak.

Proje kapsamında Ankara'da düzenlenen "Bakanlık Birimleriyle İş Birliği Toplantısı"na, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Suriye Eğitim Bakan Yardımcısı Yousef Annan da katıldı. Ardından Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in Suriye'de gerçekleştirdiği saha ziyaretleriyle hem yerinde incelemeler yapıldı hem de Şam'daki resmi temaslarla birlikte eğitim alanında iş birliğinin çerçevesi belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, bölgede çocukların eğitim hakkından mahrum kalmaması için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda sadece okul onarımları ve yeni binaların inşası değil; aynı zamanda öğretmen yetiştirme, müfredat geliştirme, dijital dönüşüm ve tecrübe paylaşımı gibi kritik alanlarda da destek sunuluyor.

Türkiye, kardeş Suriye halkının yanında olduğunu bir kez daha göstererek, eğitim yoluyla kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.


