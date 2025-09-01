Doktora Yapmanın Kademe İlerlemesine Etkisi Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "tesis edilen sınıflar" başlıklı 36'ncı maddesinin ortak hükümler başlıklı A/9 maddesine göre; memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir (1) yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir (1) kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir (1) derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir (1) kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki (2) kademe ilerlemesi uygulanır.

Mülga DPB vermiş olduğu görüş yazısında (26.06.2016-3867); Bakanlığınızda psikolog olarak görev yapan . 'nün 03/07/2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Tıp Anabilim Dalında yüksek lisans yaptığını ve bir kademe ilerlemesi aldığını, 01/03/2016 tarihinde de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet doktora programını bitirdiğini belirterek söz konusu personel hakkında 657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesi gereğince iki kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanmayacağına dair yazıya, "657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesi uyarınca master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanmış olan ilgiliye bitirdiği doktora programı sebebiyle ilave iki kademe ilerlemesi daha uygulanıp uygulanmayacağının, söz konusu doktora programının çalışılan kadro unvanı ve yürütülen görevle ilgili olup olmadığı hususları göz önünde bulundurularak Bakanlığınızca değerlendirmesinin uygun olacağı düşünülmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüş yazısında (21.07.2025-13082581); Başkanlığınızda 657 sayılı Kanuna tabi sosyolog olarak görev yapmakta olan personelin Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Başkanlığında, "Hegemonyanın Kent ve Birey Üzerindeki Etkisini, 2000 Sonrası Sinema Yapıtları Üzerinden Okumak: İstanbul Örneği" başlıklı tezi ile doktora öğrenimini tamamladığından bahisle yapılacak işleme ilişkin yazıya, "yüksek lisans (master) üzerine doktora programını bitiren personele 657 sayılı Kanunun 36/A-9 bendi gereği iki kademe ilerlemesinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda söz konusu doktora programının hizmet sınıfı farkı gözetilmeksizin "çalışılan kadro unvanı" ve "yürütülen görevle" ilgili olup olmadığı hususları göz önünde bulundurularak tarafınızca yapılacak değerlendirmenin esas alınmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir.

Mülga DPB görüşünde (Kaynak 5 sayılı bülten 8. Sayfa); Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olduktan sonra, felsefe doktorası yapanlara bir derece yükselmesinin mümkün olup olmayacağına dair yazıya, " Belediyeniz Teftiş Kurulu Müdürlüğünde Müfettiş, olarak görev yapanın Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olması sebebiyle, aldığı lisansla ilgili öğrenim dallarının iktisat, muhasebe ve maliye bilimleri olduğu, felsefe, lisansı ve mesleği ile ilgili bilim dalları arasında yer almadığından, felsefe doktorası belgesine istinaden mezkur fıkra hükmünün uygulanması mümkün görülmemektedir" şeklinde görüş bildirilmiştir.

Sonuç olarak; meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir (1) derece yükselmesi, master derecesini alıp bir (1) kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki (2) kademe ilerlemesi uygulanmaktadır.