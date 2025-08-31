Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da hakem Çağdaş Altay'ın düdüğüyle başladı. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, Ankara'da üç puan için mücadele ediyor.

İlk 11'ler

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Goutas, Thalisson, Hanousek, Kyabou, Zuzek, Traore, Göktan, Metehan, Koita.

Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Brown, Alvarez, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Nene, En-Nesyri.

Maçtan önemli dakikalar

1' Müsabaka Çağdaş Altay'ın düdüğüyle başladı.

9' İrfan Can Kahveci yerde kaldı. Fenerbahçe ceza sahasının az dışından serbest vuruş kullanacak.

10' İrfan Can'ın kullandığı frikik, Gençlerbirliği barajından döndü.

14' GOL | Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, takımını öne geçirdi.

19' Talisca'nın şutunda Gökhan Akkan gole izin vermedi.

35' GOL | Fenerbahçe'nin golcüsü En-Nesyri, farkı ikiye çıkardı.

40' GOL | Yine En-Nesyri attı. Skor 3-0 oldu.

45' İlk yarının sonuna ilave 1 dakika eklendi.

İlk yarı sonucu | Gençlerbirliği 0-3 Fenerbahçe

46' Gençlerbirliği ikinci yarıya Metehan Mimaroğlu yerine Oğulcan Ülgün'le başladı.

57' M. Kyabou kenara gelirken Abdurrahim Dursun oyuna dahil oldu.

58' Brown ve Fred'in yerine Oosterwolde ile İsmail oyunda.

64' GOL | Gençlerbirliği, Goutas ile farkı ikiye indirdi.

68' Talisca ile Oğuz'un yerine Mert Müldür ve Szymanski oyunda.

90' İkinci yarının sonuna ilave 4 dakika eklendi.

Maç sonucu | Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe



