İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevi bıraktı

İller Bankası'nın Genel Müdürü Recep Türk ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu arasında geçtiğimiz haftalarda yapılan anlaşma kapsamında belediyeye 860 milyon TL'lik ödeme yapıldı.

TÜRK'ÜN GÖREVDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Gündem olan desteğin ardından İller Bankası'nda dikkat çeken bir görev değişimi yaşandı.

Gazeteci Çiğdem Toker'in haberine göre, İller Bankası'nda 2 yıldır genel müdürlük görevini yürüten Recep Türk'ün görevini bıraktığını ve görevlendirme ile görevini bir bakanlık bürokratına devrettiği ortaya çıktı.

Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmayan atamaya göre Türk'ün yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü ve eski yönetim kurulu başkanı Eyyüp Karahan getirildi.

Konuyla ilgili konuşan Recep Türk "istifa ettirildiği" iddialarını yalanlarken, görevden ayrıldığının doğru olduğunu, perşembe günü devir teslim yaptığını, şimdi de İstanbul'da ailesiyle birlikte olduğunu, görevi bırakma istediğinin kendisinden geldiğini öne sürdü.