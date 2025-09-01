1 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'na katılacak.

(Tiencin)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başkanlığı'nda yapılacak Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek. 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni, Yargıtay Başkanlığı İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.00/14.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret edecek, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenecek "Geçmişin İzinde Geleceğe Umutla Buluşması"na katılacak.

(Balıkesir/11.45/14.00/14.50/15.20)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenecek programa iştirak edecek.

(Karabük/11.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek, kentte bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Isparta/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın 2. çeyreği ile geçen yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Çin'de devam edecek.

(Tiencin)

3- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlıkta Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Yazmaların Peşinde Bir Ömür: Nuri Arlasez" sergisinin açılışına katılacak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını inceleyerek, basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00/12.00)

SPOR

1- A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/14.45)

2- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlanacak. Türkiye, son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/16.30)

3- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Gürcistan ve İspanya maçları öncesi Riva'da toplanmaya başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.00)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ray Sigorta arasında milli takımlar ana sponsorluğu kapsamında iş birliği anlaşması, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalanacak.

(İstanbul/11.00)

5- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık devam edecek.

(New York)