Fenomen 'Basel'e, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ten gözaltı
"Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan, bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 21:14, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 23:12
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya platformu X'te "Basel" rumuzunu kullanan Bekir Aslan hakkında bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Şüpheli Aslan, Başsavcılığın talimatı üzerine emniyet ekiplerince evinin önünde gözaltına alındı.
Yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilen Aslan'ın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "nefret ve ayrımcılık" ile "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydı bulunduğu belirtildi.