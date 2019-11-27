Bu tatili niye yaptık?

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre:

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini geride bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı dokuz günlük tatilin verimli geçmesi için 81 ilde etkinlikler düzenledi. Peki ara tatil faydalı mı oldu, faydasız mı?

Eğitim Uzmanı İlhan Sevin'e göre bakanlık gerekli çalışmaları yaptı ancak sahada yeterli karşılık bulmadı. Sevin şunları söyledi: Yeni düzenlemeyi olumlu buldum. Tatil dönemlerinin içerik olarak zenginleşmesi oldukça önemli. Ancak çoğu zaman merkezi otoritenin belirlediği içerikler sahada uygulama olarak karşılık bulamayabiliyor. İlk ara tatilde etkinlik uygulaması öğrenci, öğretmen ve velilileri içine alacak şekilde tasarlandı. Öğretmen kısmında başarılı olundu ancak veli ve öğrenciler için bunu söyleyemeyeceğim. Planlanan birçok etkinliğin içeriği doldurulamadı ve katılımlar oldukça azdı. Nisan ayında yapılacak ara tatilde özelikle bu hususa dikkat edilmeli. Bir denetim mekanizması kurulmalı ve öğrencilerin ilgisini daha çok çekecek etkinliklere yer verilmeli.

AİLELER ŞAŞIRDI

"Aileler tamamen şaşırdı" diyen Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin ise "Çalışan anne-babalar geçmiş yıllarda sömestir dönemini planlamakta zorlanırken bu tatilde ne yapacaklarını tamamen şaşırdılar. İşten dönüşümlü izin alma çalışmaları, çocukları yakınlara bırakma gayreti, memleketlerden çağrılan anne babalar, memlekete gönderilen çocuklar kaotik durumlar yaşanmasına sebep oldu" dedi.

'ARA' VERMEDEN ÖDEV

Velilerden Ahmet Bilgin "Kızım sekizinci sınıfta. LGS'ye hazırlanıyor. Ara tatil var diye sevinmiştik ama her dersten bütün öğretmenler ayrı ayrı ödev vermiş. 'Şu kadar soru çözülecek, bu kadar soru çözülecek' demişler. Tatil planı yapmıştık, bunları görünce vazgeçtik. Sadece pazar akşamı 400 soru çözdü. Öğretmenleri kızacak diye ertesi gün okula tedirgin gitti. Birçok arkadaşı da verilen ödevlerin hepsini yapamamış; bütün soruları çözememiş" diye konuştu.

OKULDA KARŞILIK BULMADI

Okul müdürü Ferhat İ. "İl Milli Eğitim Müdürlükleri ara tatile özel etkinlik takvimleri hazırlayıp internet sitesinde yayınladı. Listeye baksan muazzam. Fakat vaat listesi okullarda karşılığını bulmadı.

Yapılan etkinliklerden kısıtlı sayıda öğrenci istifade etti. Biz okulda bir plan çıkardık. Film gösterimi yaptık. Fakat çocuklar iki gün geldi diğer günler gelmedi. Başka okullarda hiçbir şey yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı önceki gün 'çocukların görüşlerini video kayda alıp anket yapın' diye yazı gönderdi. Turizm anlamında belki fayda sağlamış olabilir ama eğitim anlamında iyi bir planlama yapılmadığı için bence hedefe ulaşılamadı" dedi.

Ara tatilin faydalı olduğunu düşünenler de yok değil. Öğretmen Mehmet Y. "Öğrencilerin derse olan ilgisi tatil sonrası arttı. 'Okulu özledim' diyen öğrencilerin sayısı çoğunlukta. İlk örnek olmasına rağmen başarılı olduğunu düşünenlerdenim" diye konuştu.

BEKLENEN FAYDAYI SAĞLAMADI

Müdür yardımcısı Ekrem B. şunları söyledi: Okullar açılalı iki ay olmuştu. Hafta sonu tatillerini ve 29 Ekim'i saymazsak toplamda öğrencilerimiz 44 gün ders işlediler. Tam eğitime ısınmışken eğitime ara verilmesi, çocukların adaptasyon sürecini böldü. Okullarda iş olsun diye yapılmış gibi bir hava oluştu. Tatil, etkinlik haftası olarak düzenlenebilirdi. Öğrenci ve öğretmen yine okula gelir, ders işlenmez, bol etkinliklerle hem dinlenilir hem eğitim yapılabilirdi. Öğretmenlerimiz de seminer adı altında içi boş bir etkinlik için okula gelip gitti. Üç saatlik ek ders ücreti verildiği için etkinlikleri sahiplenmedi. Bir haftalık mola öğrenciler ve öğretmenlerin hoşuna gitti. Ne de olsa tatil. Ama beklenen faydanın sağlandığını sanmıyorum.

HASTALIKLARIN YAYILMASI ENGELLENDİ

Prof. Dr. Hilal Mocan:

Çocuğun aralıksız okula devamlılığı onun eğitim performansını olumsuz etkiliyor. Ara tatil bu açıdan oldukça faydalı oldu. Bu mevsimler hastalıkların sık sık yaşandığı bir dönem. Kalabalık ortamda hastalık daha çok yayılıyor. Çocukların okullardan uzak kalması hastalıkların yayılmasını bir nebze engelledi. Okuldan soğuma kısmına kesinlikle katılmıyorum. Daha yeni olduğu için zamanla oturur hep beraber sonuçlarını göreceğiz.

ÖLÜ SEZON CANLANDI

Ara tatil uygulaması turizmcilerin beklentilerini karşıladı. Travelzone Grup Başkanı Barış Öztürk, 1 haftalık ara tatilde doluluk oranlarının gayet iyi olduğunu söyledi. Turizmcilerin ilk deneyimi olduğunu kaydeden Öztürk şunları söyledi: Aslında daha önce hiç karşılaşmadığımız bir dönemden bahsediyoruz. Turizm camiası 'Acaba nasıl olacak?' diye düşünüyordu. 'Ölü sezon' olarak adlandırdığımız dönemde turizmcileri mutlu edecek bir hareket oldu. Beklentilerin az olmasına rağmen hem güneydeki hem yurt dışındaki tesislerin yanı sıra bireysel seyahatler de geçekleşti. Kısacası umduğumuzu buldu. Barış Öztürk, ocak ayındaki yarıyıl tatili için ise daha önceden erken rezervasyonların yapılmaya başladığını belirtti.

MAHMUT ÖZAY