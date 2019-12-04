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Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
Bir Devlet üniversitesinde Daire Başkanı olan şahıs öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.
|04 Aralık 2019 08:51
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Daire Başkanı olarak görev yapan Cengiz İlter, boşanma aşamasında olduğu Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesi olan eşi Elif İlter'i 17 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Yaralı eş Elif İlter, hastaneye kaldırıldı, Daire Başkanı Cengiz İlter ise sorgulaması yapılarak cezaevine gönderildi. Öğretim Görevlisi yaralı eş Elif İlter'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
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