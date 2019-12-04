1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 bütçesinin görüşme takvimi

2020 bütçesi 9 Aralık Pazartesi günü görüşülmeye başlanacak. görüşmeler 20 Aralık Cuma günü sona erecek. Memurlar.net olarak bütçenin görüme takvimini yayımlıyoruz
 04 Aralık 2019 15:06
Yazdır
2020 bütçesinin görüşme takvimi

2020 bütçesi 9 Aralık Pazartesi günü görüşülmeye başlanacak. görüşmeler 20 Aralık Cuma günü sona erecek.

Memurlar.net olarak bütçenin görüme takvimini yayımlıyoruz. İşte 2020 bütçesi görüşme takvimi

2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞME TAKVİMİ

GÖRÜŞME GÜNÜ

Başlama

Saati

KURUMLAR

Süre

09 Aralık 2019 Pazartesi

12:00

BÜTÇENİN TÜMÜ

80 Dakika

10 Aralık 2019 Salı

11:00

BİRİNCİ TUR

70 Dakika

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Kamu Denetçiliği Kurumu

ANAYASA MAHKEMESİ

SAYIŞTAY

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi

Atatürk Kültür Merkezi

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

Kapadokya Alan Başkanlığı

11 Aralık 2019 Çarşamba

11:00

İKİNCİ TUR

70 Dakika

ADALET BAKANLIĞI

YARGITAY

DANIŞTAY

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı

Hakimler ve Savcılar Kurulu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Kamu İhale Kurumu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Türkiye İstatistik Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

12 Aralık 2019 Perşembe

11:00

ÜÇÜNCÜ TUR

70 Dakika

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Nükleer Düzenleme Kurumu

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Mesleki Yeterlilik Kurumu

13 Aralık 2019 Cuma

11:00

DÖRDÜNCÜ TUR

70 Dakika

TİCARET BAKANLIĞI

Rekabet Kurumu

Helal Akreditasyon Kurumu

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Türk Standardları Enstitüsü

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı

Türkiye Uzay Ajansı

2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞME TAKVİMİ

GÖRÜŞME GÜNÜ

Başlama

Saati

KURUMLAR

Süre

14 Aralık 2019 Cumartesi

11:00

BEŞİNCİ TUR

60 Dakika

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

15 Aralık 2019 Pazar

11:00

ALTINCI TUR

60 Dakika

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yükseköğretim Kurulu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Üniversiteler (127 Bütçe + 125 Kesin Hesap + 96 Sayıştay Raporu)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Avrupa Birliği Başkanlığı

Türk Akreditasyon Kurumu

16 Aralık 2019 Pazartesi

11:00

YEDİNCİ TUR

70 Dakika

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Orman Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

17 Aralık 2019 Salı

11:00

SEKİZİNCİ TUR

70 Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Diyanet İşleri Başkanlığı

Devlet Arşivleri Başkanlığı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

İletişim Başkanlığı

Savunma Sanayi Başkanlığı

GELİR BÜTÇESİ

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 1, 2, 3 ve 4 üncü

Maddelerinin Oylanması (1 ve 2. Madde görüşmesiz,

Görüşülecek Madde Sayısı: 2)

18 Aralık 2019 Çarşamba

11:00

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 13 üncü (dahil)

Maddesine Kadar Oylanması

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü Maddelerinin (9 Madde)

Oylanması (Görüşülecek Madde Sayısı 9 Madde)

19 Aralık 2019 Perşembe

11:00

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 16 ncı (dahil) Maddesine

Kadar Oylanması 14, 15 ve 16 ncı Maddelerinin

(3 Madde) Oylanması ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu

Teklifinin Oylanmamış (1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci) Maddelerinin Oylanması

(1. Madde görüşmesiz, Görüşülecek Madde Sayısı (3+6)= 9 Madde)

20 Aralık 2019 Cuma

14:00

BÜTÇENİN TÜMÜ

60 Dakika
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli: Ceza indirim teklifini beklemeye aldık
04 Aralık 2019 16:31		 CHP Sözcüsü Öztrak: Kamu bankalarında ne oluyor
04 Aralık 2019 16:26
Türkiye, Özbekistan'da hekim yetiştiriyor
04 Aralık 2019 16:14		 Ak Partili Çelik: Türkiye olmadan NATO düşünülemez
04 Aralık 2019 16:04
'2020 yılında ithalat işlemlerini de dijital ortam yapacağız'
04 Aralık 2019 15:54		 Soylu: Karakollarda işkence iddiaları azalıyor
04 Aralık 2019 15:38
CHP'li Özel: Erdoğan yeri geldiğinde çevreciymiş gibi yapıyor
04 Aralık 2019 15:36		 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutma çalışmaları engellendi'
04 Aralık 2019 15:29
'Kuvvetler tekleşti eleştirisi yapanlara, veto bir cevap'
04 Aralık 2019 15:08		 Ali Babacan yeni parti için başvuru yaptı mı?
04 Aralık 2019 14:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:47 - 'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye16:45 - FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne hapis cezası16:42 - TBMM Genel Kurulu toplandı16:34 - Ordu'da Ceren Özdemir cinayetinin şüphelisi yakalandı16:31 - Bahçeli: Ceza indirim teklifini beklemeye aldık16:26 - CHP Sözcüsü Öztrak: Kamu bankalarında ne oluyor16:21 - Ankara MEM, 917 öğretmenin TC No'larını yayınladı16:15 - Başkentte kar yağışı etkili oluyor16:14 - Türkiye, Özbekistan'da hekim yetiştiriyor16:12 - FETÖ şüphelisi 4 eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istendi
16:07 - Acun Ilıcalı: Fox TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti16:04 - Ak Partili Çelik: Türkiye olmadan NATO düşünülemez15:57 - Erdoğan'ın sözleri iki ili karşı karşıya getirdi15:54 - '2020 yılında ithalat işlemlerini de dijital ortam yapacağız'15:50 - Hayat kurtarmak için yarışan Ambulans şoförleri birbirleriyle yarıştı15:45 - Termik santral maddesi kanundan çıkarıldı15:43 - Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren'in katilini ablası görmüş15:38 - Soylu: Karakollarda işkence iddiaları azalıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
Emekliye 5 aylık zam ve fark
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
YSK, Ak Partili belediye başkanını görevden alacak
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
Borcu nedeniyle Ankapark'ın elektriği kesildi
Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor
Kol saati ve yüzük nedeniyle KPSS iptaline Danıştay 'dur' dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
patlamış mısır 4
Mudanya 2
Bir tarafta halk,bir tarafta sermaye 1
25 kuruş 2
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
yasak 2
wordpress 1
15 temmuz 2016 1
Farid farjad 1
canşenliğim 2
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
Kırşehir Çiçekdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam