2020 bütçesinin görüşme takvimi
|04 Aralık 2019 15:06
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2020 bütçesi 9 Aralık Pazartesi günü görüşülmeye başlanacak. görüşmeler 20 Aralık Cuma günü sona erecek.
Memurlar.net olarak bütçenin görüme takvimini yayımlıyoruz. İşte 2020 bütçesi görüşme takvimi
|
2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞME TAKVİMİ
|
GÖRÜŞME GÜNÜ
|
Başlama
Saati
|
KURUMLAR
|
Süre
|
09 Aralık 2019 Pazartesi
|
12:00
|
BÜTÇENİN TÜMÜ
|
80 Dakika
|
10 Aralık 2019 Salı
|
11:00
|
BİRİNCİ TUR
|
70 Dakika
|
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
|
Kamu Denetçiliği Kurumu
|
ANAYASA MAHKEMESİ
|
SAYIŞTAY
|
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
|
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
|
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
|
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
|
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
|
Vakıflar Genel Müdürlüğü
|
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
|
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
|
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
|
Atatürk Araştırma Merkezi
|
Atatürk Kültür Merkezi
|
Türk Dil Kurumu
|
Türk Tarih Kurumu
|
Kapadokya Alan Başkanlığı
|
11 Aralık 2019 Çarşamba
|
11:00
|
İKİNCİ TUR
|
70 Dakika
|
ADALET BAKANLIĞI
|
YARGITAY
|
DANIŞTAY
|
Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
|
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı
|
Hakimler ve Savcılar Kurulu
|
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
|
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
|
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
|
Gelir İdaresi Başkanlığı
|
Kamu İhale Kurumu
|
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
|
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
|
Türkiye İstatistik Kurumu
|
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
|
Sermaye Piyasası Kurulu
|
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
|
12 Aralık 2019 Perşembe
|
11:00
|
ÜÇÜNCÜ TUR
|
70 Dakika
|
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
|
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
|
Nükleer Düzenleme Kurumu
|
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
|
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
|
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
|
Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü
|
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
|
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
|
Mesleki Yeterlilik Kurumu
|
13 Aralık 2019 Cuma
|
11:00
|
DÖRDÜNCÜ TUR
|
70 Dakika
|
TİCARET BAKANLIĞI
|
Rekabet Kurumu
|
Helal Akreditasyon Kurumu
|
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
|
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
|
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
|
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
|
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
|
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
|
Türk Standardları Enstitüsü
|
Türk Patent ve Marka Kurumu
|
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
|
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı
|
Türkiye Uzay Ajansı
|
2020 YILI BÜTÇE GÖRÜŞME TAKVİMİ
|
GÖRÜŞME GÜNÜ
|
Başlama
Saati
|
KURUMLAR
|
Süre
|
14 Aralık 2019 Cumartesi
|
11:00
|
BEŞİNCİ TUR
|
60 Dakika
|
SAĞLIK BAKANLIĞI
|
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
|
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
|
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
|
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
|
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
|
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
|
Emniyet Genel Müdürlüğü
|
Jandarma Genel Komutanlığı
|
Sahil Güvenlik Komutanlığı
|
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
|
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
|
15 Aralık 2019 Pazar
|
11:00
|
ALTINCI TUR
|
60 Dakika
|
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
|
Yükseköğretim Kurulu
|
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
|
Yükseköğretim Kalite Kurulu
|
Üniversiteler (127 Bütçe + 125 Kesin Hesap + 96 Sayıştay Raporu)
|
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
|
Avrupa Birliği Başkanlığı
|
Türk Akreditasyon Kurumu
|
16 Aralık 2019 Pazartesi
|
11:00
|
YEDİNCİ TUR
|
70 Dakika
|
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
|
Orman Genel Müdürlüğü
|
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
|
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
|
Türkiye Su Enstitüsü
|
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
|
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
|
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
|
17 Aralık 2019 Salı
|
11:00
|
SEKİZİNCİ TUR
|
70 Dakika
|
CUMHURBAŞKANLIĞI
|
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
|
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
|
Diyanet İşleri Başkanlığı
|
Devlet Arşivleri Başkanlığı
|
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
|
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
|
İletişim Başkanlığı
|
Savunma Sanayi Başkanlığı
|
GELİR BÜTÇESİ
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 1, 2, 3 ve 4 üncü
Maddelerinin Oylanması (1 ve 2. Madde görüşmesiz,
Görüşülecek Madde Sayısı: 2)
|
18 Aralık 2019 Çarşamba
|
11:00
|
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 13 üncü (dahil)
Maddesine Kadar Oylanması
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü Maddelerinin (9 Madde)
Oylanması (Görüşülecek Madde Sayısı 9 Madde)
|
19 Aralık 2019 Perşembe
|
11:00
|
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 16 ncı (dahil) Maddesine
Kadar Oylanması 14, 15 ve 16 ncı Maddelerinin
(3 Madde) Oylanması ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu
Teklifinin Oylanmamış (1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci) Maddelerinin Oylanması
(1. Madde görüşmesiz, Görüşülecek Madde Sayısı (3+6)= 9 Madde)
|
20 Aralık 2019 Cuma
|
14:00
|
BÜTÇENİN TÜMÜ
|
60 Dakika
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