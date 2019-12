Polis kurye olup takip etti, tamirci olup yakaladı

Adana merkezli 5 ilde, sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütü mensupları, kurye ve tamirci kılığına giren polis tarafından takip edilerek yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, yaralamalı kaza anonsu üzerine olay yerine gitti. Polis kaza yapan aracı kontrol ettiğinde hava yastıklarının önceden açıldığını, kazanın yeni olmadığını saptayarak bunu rapor edip bir tutanak ile bildirdi. Bu tür kazaların sıklaşması üzerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş konunun araştırılmasını ve devletin zarara uğratılıp uğratılmadığının belirlenmesi talimatını verdi.

Harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başsavcılık konuyu inceleyerek "sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları" ileri sürülen şahıslara yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı.

Kurye kılığına girdi

Yankesicilik dedektifleri önce motosikletli kurye kılığına girerek şüpheli şahısları takip etmeye başladı. Polis kurye kılığına girerek yaptığı takip sonucunda şüphelilerin, otomobil bayilerinden, akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıklarını belirlendi.

Tamirci kılığında takip

Polis kaza takibi yaptıktan sonra sıra zanlıların hasar görmeyen parçaları hasar görmüş gibi gösterip nasıl tekrar taktıklarını ve devleti dolandırdıklarını belirlemek için bu kez de tamirci kılığına girdi. Tamirci olan polis şahısların tamirhanelerine yakın bir yerde işe başlayarak burada zanlıları hem fiziki olarak hem de görüntülü olarak adım adım takip etti. Takip yapan polis kendini belli etmemek için zaman zaman araç altına girip zaman zaman da lastik değiştirerek tamamen kamufle oldu. Polis bu takipler sayesinde şebekenin neler yaptığını tek tek tespit etti. Bunu yaparken de an be an görüntüleri çekti.

Numaradan yaralandı

Polis hem drone ile hem de karadan motosiklet üzerinde suç örgütü mensuplarının kaza anını görüntüledi. Bu sırada zanlıların önceden belirdikleri araca arkadan çarpma anlarından sonra araçta bulunan örgüt üyesinin kayıtlara yaralamalı kaza geçmesi için yaralanma numarası yaptığı ve ambulans çağrılarak hastaneye kaldırılmasını sağladığı da ortaya çıktı. Bu anlar da drone ile havadan saniye saniye görüntülendi. Maddi hasarlı kazalara polis gelmediği için sigortadan para almaları zorlaşacağı için zanlıların her kazanın yaralamalı olması için çaba harcadıkların tespit edildi.

Şahitler de kendileri

Şebekenin her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp sahte kaza yaptıktan sonra kazanın meydana geldiği yere kendi adamlarını yerleştirip onları görgü şahidi olarak gösterdiği de takip sonucu ortaya çıktı. Kaza olur olmaz hemen yol kenarında önceden ayarlanmış görgü şahitlerinin bekleyerek kazanın nasıl olduğunu gelen polislere anlattıkları öğrenildi. Ayrıca örgütün kendilerine iki kadın belediye otobüs sürücüsü de ayarlayıp bunlara da hem önceden ayarladıkları araçlara çarpmalarını sağladıkları, hem de bir kaza sonrası ehliyetlerini kullandıkları ileri sürüldü.

Dolandırıcılık ve Yankesicilik Dedektifleri bu bilgiler doğrultusunda 13 Aralık günü şafak vakti 2015 yılından bu yana Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 55 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon başlatmış, suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenlere yönelik Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik operasyonda 48 şüpheli gözaltına alınmıştı.