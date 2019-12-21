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Op. Dr. Mustafa Çapar: Merdiven altı estetik öldürebilir

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çapar, dudak dolgusu yaptıracak bayanlara uyarılarda bulunarak dolgun dudaklar yerine şekli bozulmuş ya da çok daha ağır komplikasyonlar yaşanabilecek bir dudakla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.
 21 Aralık 2019 22:22
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Op. Dr. Mustafa Çapar: Merdiven altı estetik öldürebilir

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çapar, dudak dolgusu yaptıracak bayanlara uyarılarda bulunarak dolgun dudaklar yerine şekli bozulmuş ya da çok daha ağır komplikasyonlar yaşanabilecek bir dudakla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir bayanın, dudaklarına yaptırdığı dolgu sonrası yaşadığı olumsuzluğu değerlendiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çapar, "Dudak dolgusu uzman hekimler tarafından, onaylanmış dolgu malzemesi ile yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlemi uygulayabilmek uzmanlığın yanı sıra deneyim ve milimetrik görüş yeteneği gerektirir" dedi.

Her şeyin sahtesi olduğu gibi medikal estetik işlemlerin de sahtesi yapıldığını belirten Çapar, "Ülkemizde her şeyin sahtesi olduğu gibi ne yazık ki medikal estetik işlemlerinin de korsanı olarak tabir ettiğimiz 'merdiven altı estetik'işlemleri yapılıyor. Kimileri işlemlerin ücretlerini bahane ederek kar etme peşinde. Fakat söz konusu olan aldığınız taklit bir kıyafet ya da sahte bir cd değil. Söz konusu sağlığınız. Bu şekilde işlem yaptırmayı seçtiğinizde dolgun dudaklar yerine şekli bozulmuş ya da çok daha ağır komplikasyonlar yaşayabileceğiniz bir dudakla karşı karşıya kalabilirsiniz. Değer mi? Tabi ki değmez! Hiçbir şey sizin sağlığınızdan kıymetli değil. İşi uzmanı yaparsa iş doğru yapılmış olur. Merdiven altı işletmeler ya da doktor asistanları dolgu botox vb. işlemleri yapamazlar. Biraz düşünürseniz bizim uzman olabilmek için 6 yıl tıp fakültesi ve ardından 5-6 yıl uzmanlık eğitimi almamız gerektiğini hatırlarsınız. Eğer bu işi ' izlediği videodan ya da izlediği hekimden' öğrendiğini iddia eden kişilerle karşılaşıyorsanız kendilerine en başta işlem sırasında oluşabilecek bir olumsuzlukta ne yapacaklarını sorun. Siz sormadan ben cevabı vereyim şimdiye kadar hiç sorun çıkmadı diyecektirler. Peki siz de sorun çıktığında ne olacak? Nasıl müdahale edecekler ya da yaptıkları işlemi düzeltebilecekler mi? Teknoloji çağındayız, her şeyi araştırabilir ve hatta görsellerine bakabilirsiniz. Aramanız sonucunda bu işlemlerle mağdur olmuş yerli ve yabancı bir çok kişinin hikayesini bulabilirsiniz. İşte bu kişiler gibi pişmanlıklar yaşamamak için muhakkak doğru kişilere başvurun. Dudak dolgusu uzman hekimler tarafından, onaylanmış dolgu malzemesi ile yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlemi uygulayabilmek uzmanlığın yanı sıra deneyim ve milimetrik görüş yeteneği gerektirir. İşlem yapılırken kullanılan çeşitli yöntemler ve farklı markaların dolgu çeşitleri bulunmaktadır. Uzmanınıza işlemden önce hangi markayı kullandığını muhakkak sorun. İşlem yapıldığında ilk günler dudaklarınızda ödem ve şişlik olabilir bu durum geçicidir. Doktorunuz ilave işlem yapmaya gerek duymasa bile 7-15 gün içinde sizi mutlaka kontrole çağırır. Bu şekilde kuralına uygun yapılan dolgunuzu gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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