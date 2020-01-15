'Vekil eşi kuaförü mühürletti' iddiasına İlgezdi'den tepki: Yemin ederim boşardım

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, eşinin belediye başkanı olduğu Ataşehir'de gittiği bir kuaförde yaşadığı olay sonrası dükkanın mühürlendiği gündemi bir hayli meşgul etti.

"Şikayet CİMER'den geldi, gereğini yaptık"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de dükkanın mühürlenmesinin eşinin yaşadığı olayla alakalı olmadığını belirterek "Şikayet CİMER'den geldi, gereğini yaptık" dedi.

Selvi görüşmesini aktardı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile tartışma yaratan konuya ilişkin telefonda yaptığı görüşmeyi aktardı.

Yazıda dikkat çeken ifadeler

Kuaför haberinin çıktığını Gamze Hanım'ın 'Allah belanı versin, bu ne rezalet!' diye çıkıştığı telefonu üzerine öğrenmiş. 'Gamze haberim yok' demiş, o gün 30-40 işyerine tutanak tutulduğunu söylemiş. Ama belli ki öfkesini dindirememiş.

'O çocukları ben uyardım' diyor. Kuaförün asmakat çıktığı için şikayet nedeniyle 2014 yılında da ruhsatının iptal edildiğini ancak asma katı yıkınca ruhsatının tekrar verildiğini, 2019'da asma kat yapmaları üzerine yeniden şikayet edildiklerini, tutanağın o nedenle tutulduğunu söylüyor.

1 yıl önce kuaförde eşiyle tartışan kadının asıl kendisiyle sorunu olduğunu söylüyor. Ben işin o tarafını bilmiyorum. Zaten ilgili de değilim. O nedenle Battal İlgezdi, 'Öyle olsa tersini yapardım, yemin ederim boşardım' deyince 'Aman başkan, orada dur, her şey gelir geçer, önemli olan aile mutluluğu' deme gereği duydum.