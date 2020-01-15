Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski subaya hapis
|15 Ocak 2020 15:49
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan helikopter pilotu eski üsteğmene etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Ali B. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, 2014 yılında ''Kemal'' kod adlı FETÖ imamının kendisini İzmir'de başka bir örgüt abisiyle tanıştırdığını ve bu kişiyle görüşmeye başladığını söyledi.
Bu kişinin kendisini ankesörlü ve büfe telefonlarından arayarak sohbet toplantısına çağırdığını belirten sanık Ali B, ''Beni sabit hattan arayan örgüt abisi toplantının yapılacağı adresi ve tarihi önceden bildiriyordu. Bazen bu toplantılara katılmıyordum. Gitmediğim zaman tekrar ankesörlü hatlardan arıyordu. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
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