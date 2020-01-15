Üniversitede sorular çalındı, ortak ders sınavları iptal edildi
İnönü Üniversitesinde 10 Ocak 2020 tarihinde yapılan zorunlu ortak ders (5i) sınavları, soruların çalınması nedeniyle iptal edildi
|15 Ocak 2020 16:18
|Yazdır
İnönü Üniversitesinde 10 Ocak 2020 tarihinde yapılan zorunlu ortak ders (5i) sınavları, soruların çalınması nedeniyle iptal edildi.
İnönü Üniversitesinin internet sitesinden "Öğrencilerimize duyurulur" başlığıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"10 Ocak 2020 tarihinde yapılan 5i dersleri sınavları iptal edilmiştir. Soruların çalınmasından ve yayılmasından sorumlu olduğu tespit edilen personel hakkında idari soruşturma açılmış olup ilgili personel, soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından açığa alınmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK iş birliği protokolü
15 Ocak 2020 16:28
|Kadının, çekicinin çektiği araçtan düşürülmesine soruşturma
15 Ocak 2020 15:44
|Bakanlıktan 'domuz gribinden ölüm' iddialarına inceleme
15 Ocak 2020 15:20
|DSİ'den, KKTC su kesintisi açıklaması
15 Ocak 2020 15:04
|Diyanet'ten 'Sosyal Konut Projesi' fetvası açıklaması
15 Ocak 2020 14:25
|Atatürk Havalimanı'nda özel uçuşlarda uyulması gereken kurallara ilişkin talimat
15 Ocak 2020 14:01
|'Elektronik tebligat uygulamasıyla 630 bin ton kağıt tasarrufu sağlandı'
15 Ocak 2020 12:54
|Atatürk Havalimanı'ndaki özel uçuşlara yeni uygulama
15 Ocak 2020 12:22
|Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı
15 Ocak 2020 12:10
|Hakim ve savcılarla ilgili 2 ilke kararı yayımlandı
15 Ocak 2020 11:53