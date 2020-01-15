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Üniversitede sorular çalındı, ortak ders sınavları iptal edildi

İnönü Üniversitesinde 10 Ocak 2020 tarihinde yapılan zorunlu ortak ders (5i) sınavları, soruların çalınması nedeniyle iptal edildi
 15 Ocak 2020 16:18
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Üniversitede sorular çalındı, ortak ders sınavları iptal edildi

İnönü Üniversitesinde 10 Ocak 2020 tarihinde yapılan zorunlu ortak ders (5i) sınavları, soruların çalınması nedeniyle iptal edildi.

İnönü Üniversitesinin internet sitesinden "Öğrencilerimize duyurulur" başlığıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"10 Ocak 2020 tarihinde yapılan 5i dersleri sınavları iptal edilmiştir. Soruların çalınmasından ve yayılmasından sorumlu olduğu tespit edilen personel hakkında idari soruşturma açılmış olup ilgili personel, soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından açığa alınmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."
Anadolu Ajansı
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