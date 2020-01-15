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Uzmanından uyarılar: Beslenmenizi renklendirin

Günlük olarak 5 ve üzerinde renkli sebze ve meyve tüketiminin sağlıklı hayat için önemli olduğunu ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, renklerine göre gıdaların faydalarını açıkladı.
 15 Ocak 2020 19:11
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Uzmanından uyarılar: Beslenmenizi renklendirin

Günlük olarak 5 ve üzerinde renkli sebze ve meyve tüketiminin sağlıklı hayat için önemli olduğunu ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, renklerine göre gıdaların faydalarını açıkladı.

Sebze ve meyvelerin sağladıkları vitamin, mineral, posa ve fitokimyasallar ile sağlığı geliştirdikleri, yaşlanmanın sebep olduğu etkileri önledikleri, kanser ve kalp hastalıkları riskini azalttığını belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, renklerine göre gıdaları ve faydalarını sıraladı. Beyaz renkli gıdalar LDL kolesterolü düşürüp, kalp hastalıkları riskini azalttığına dikkat çeken Tayar, "Muz, armut, karnabahar, sarımsak, soğan, mantar, patates gibi beyaz renkli gıdaları tüketerek kalp hastalıkları riskinizi asgariye indirmeniz mümkün. Mavi ve mor renkli gıdalar etkisini en çok hafıza üzerinde gösteriyor. Bu renkteki gıdalar pek çok kanser türüne başta prostat kanseri olmak üzere yakalanma riskini azaltıyor. Dolaşım sisteminin korunmasına ve sağlıklı yaşlanmaya da yardım ediyor. Erik, siyah üzüm, patlıcan, böğürtlen, incir, yaban mersini, lahana gibi gıdalar yoğun tüketilmelidir" dedi.

Sarı ve turuncu renkli gıdalar bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağladığını belirten Tayar, "Göz ve kalp hastalıklarına karşı kalkan oluşturuyor. Portakal, şeftali, mango, kavun, havuç, ananas, üzüm, balkabağı, kayısı, sarı elma, mısır bu renk gıdalar arasında. Yeşil renkli gıdalar kemikleri koruyor, dişleri güçlendiriyor, göz sağlığına zarar gelmesini önlüyor. Bazı kanser türlerine yakalanma riskini de azaltıyor. Yeşil renkli gıdalar arasında kivi, ıspanak, brokoli, brüksel lahanası, marul, lahana, avakado, yeşil elma, salatalık, biber, taze soğan, roka gibi gıdalar yer alıyor. Domates, kırmızı elma, çilek, karpuz, ahududu, kiraz, turp gibi kırmızı gıdalar sağlık açısından oldukça önemli. Kırmızı renkli gıdaların alzheimer hastalığından korunmada başrolü oynadığı artık ispatlandı. Kırmızı gıdalar, kalbin kan akımını düzenliyor ve üriner sistemin sağlığını da koruyor" diye uyardı.
İhlas Haber Ajansı
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