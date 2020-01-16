Cezayı ödeyen bildiğini okuyor
|16 Ocak 2020 06:51
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş veya taklit ederek piyasaya ürün süren firmaları sık sık ifşa ediyor ancak gıdadaki sahtekarlıklar sürüyor. Bunun sebebi ise cezaların yeterince caydırıcı olmaması. Firmalar, karları cezadan daha fazla olduğu için bu yoldan vazgeçmiyor. Yakalananlar, isim değiştirerek aynı işleme devam ediyor. Bu konuda etkin bir mücadele veren Bakanlık, 2012'den bu yana gazlı içecekten bala, çaydan zeytinyağına, çikolatadan ete kadar taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen bin 443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürünü deşifre etti. Bakanlık, en son olarak önceki gün bir sürü hileli ürünü açıkladı. Bunların arasında Gurme Gıda, Canet gibi ünlü firmalar da yer aldı. Gurme Gıda'nın marketlerde 'kaliteli' diye yüksek fiyattan satılan sucuklarında domuz, Canet'in dana kıymasında da tavuk eti çıktı.
Artık bu işe dur demek isteyen Bakanlık, yeni bir kanun teklifi hazırladı. Teklifle ile birlikte caydırıcı cezalar gelecek. Taklit ve tağşiş edenlere idari ve adli para cezasının yanında hapis verilecek. Aynı suçu iki sene içinde iki defa tekrarlayan işletmeciler, hem faaliyetinden menedilecek hem de demir parmaklıkların arkasına gönderilecek. İsim değişikliği yapanlar da sıkı takibe alınacak. Bakanlık, bu etkin mücadelede vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını isteyerek "Usulsüzlük görürseniz şikayette bulunun" çağrısı yaptı.
"İFŞA SÜRESİ UZATILMASIN"
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, firmalara yönelik denetimlerin periyodik bir şekilde artarak devam etmesi gerektiğini savundu. Çakar "Sadece marketleri veya tüketiciye satılan yerleri denetlemek yeterli değil. Önemli olan üretim yerlerinde düzenli denetim yapmak. İfşa etmenin zamanlamasında dikkatli olunmalı. Piyasadan alınan ürünler analiz ediliyor ancak aylar sonra açıklanıyor. Yani o sürede tüketici bunu kullanmış oluyor" dedi.
SEFA BİLGİTEKİN
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