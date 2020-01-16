İddia: İTÜ, Doğa Koleji'ni almaktan vazgeçti

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz, 'İTÜ, Doğa Koleji'ni almaktan vazgeçti' başlığıyla yayımlanan yazısında gündemden düşmeyen ve öğretmenlerin iş bırakma eylemi yaptığı Doğa Koleji'ne değindi.

"Doğa Koleji sorunu arap saçına döndü"

"İTÜ bünyesinde çözülmeye çalışılan Doğa Koleji sorunu arap saçına döndü" diyen Yılmaz, konuyla ilgili dikkat çeken şu kulis bilgisini paylaştı:

Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda bu sorunu çözmek için 400 milyon dolar gerektiği ve bu kredinin geri dönmesinin olanaksızlığı dolayısıyla İTÜ'nün teklifi reddettiği ileri sürülüyor. Doğa Koleji'ni satın almak üzere kurulan İTÜ Vakfı'nın bu sorunu çözmek için yeterli olmadığı görüşü ağır bastı.