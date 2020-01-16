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İtfaiye, '9,5 dakikada ulaşıyoruz' dedi, uygulamada 20 dakika çıktı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Muhtarı Yusuf Öner, mahallesinin şehir merkezine uzak olması nedeniyle CİMER'e yazdığı yazı ile itfaiye aracı talep etti. İtfaiyenin, '9,5 dakikada ulaşıyoruz. Gerek yok' şeklinde rapor vermesi üzerine belediyeden uygulama talep eden Muhtar Öner, en erken gelen itfaiye aracının 20 dakikada ulaştığını ispatladı. Belediye, Muhtar Öner'e itfaiye aracı sözü verdi.
 16 Ocak 2020 14:14
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İtfaiye, '9,5 dakikada ulaşıyoruz' dedi, uygulamada 20 dakika çıktı

Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Muhtarı Yusuf Öner, mahallenin şehir merkezine uzak olması ve uzun bir rampa çıkarak ulaşılması nedeniyle belediyeden itfaiye aracı talep etti. Ancak belediye bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Muhtar Öner, 7 Kasım 2019'da CİMER'e yazı yazarak itfaiye aracı talebini tekrar iletti. Muhtarın CİMER'e yazdığı yazıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen cevap yazısında, Yukarı Hereke Mahallesi'ndeki yangınlara ortalama 9,5 dakikada ulaşıldığı ve bu sürenin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirtildi.

Muhtar Yusuf Öner, belediyeye tekrar başvuru yaparak itfaiyenin mahalleye ulaşma süresinin belirlenmesi için uygulama talep etti. Talebe olumlu yanıt veren belediye, itfaiyenin ulaşma süresinin tespiti için zabıta görevlendirildi. Mahallenin çeşitli noktalarında bekleyen zabıta ekipleri, itfaiyenin en yakın birimi olan yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Hereke Müfrezesi'nden çıkan itfaiye araçlarının mahalleye ulaşma süresini ölçtü.En kısa sürede mahalleye ulaşan itfaiye aracının 20 dakikada geldiğini belirleyen zabıta ekipleri, mahallenin çeşitli noktalarında ulaşma süresinin 25 dakikaya kadar ulaştığını tespit etti. Sürenin uzun olduğunun belirlenmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtar Öner'e itfaiye aracı sözü verildi. Muhtar Yusuf Öner, mahallede kuracakları gönüllü itfaiye ekibi ile yangınlara ilk müdahaleyi yapacak.Mahallenin 12 bin nüfusa sahip olduğunu belirten Muhtar Yusuf Öner, "Yollarımız rampa olduğu için biraz sıkıntılı. Biz itfaiyeye ihtiyacımız olduğunu gördük ve bunu CİMER'e yazdık. CİMER'den gelen cevapta itfaiyenin 9,5 dakikada ulaşabildiğini söylediler. Bizim yaptığımız uygulamada ise yarım saatten önce ulaşamadıklarını herkes gördü. Burada sıkıntılar olduğunu herkes biliyor. Yollarımız sıkıntılı, rampa. Bugüne kadar yanan evlerin hiçbirini kurtaramadık" dedi.

Yeni gelecek itfaiye aracı ile yangınlara ilk müdahalede bulunacaklarını söyleyen Muhtar Öner, "Bize bir itfaiye aracı vereceklerine dair söz verdiler. Biz şu anda bekliyoruz. O aracı da gönüllü itfaiye ekibi kurduğumuzda verecekler. Kendileri buraya itfaiyeci kesinlikle gönderemeyeceklerini söylediler. Bizim muhtarlığımızın yanında bir yerimiz var. Orada bulunacak, mahallemizin 9 gencini gönüllü olarak seçtik. Bize araç sözü verdiler, ama tarihin ne zaman olacağı şu anda net değil. Yakın bir zamanda olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.
DHA
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