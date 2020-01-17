At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla yapılan denetimler kapsamında 2020 yılının ilk tağşiş ve taklit listesini yayımladı. Listede halk sağlığını tehlikeye atan 229 firmaya ait 386 parti ürün ile markalar yer aldı. Listede gıda ürünlerinde ölüme sebebiyet veren cinsel gücü artırıcı 'sildenafil ve sibutramin' maddelerine rastlandı. Ayrıca et ürünlerine kanatlı, tek tırnaklı, domuz ve at etine kadar karışımlar katıldığı tespit edildi. O listede etlerinde at eti çıkan İstanbul'daki 2 işletme de vardı. Teşhirin ardından Tuzla ve Esenler'deki iki işletmeyi gezdik.

'KOMPLO, KUMPAS OLABİLİR'

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre Tuzla'da geçtiğimiz yıl haziran ayında kıymalı çiğ böreğin harcında at eti bulunan Deniz Börek Salonu, satışlarına devam ediyor. İşletmenin gıda ürününde at eti tespit edildiği o bölgedeki bütün herkes tarafından biliniyor. Pide salonuna gelen müşteriler, "Kıymayı aldığınız yer de mi sıkıntı var" diye sorduktan sonra alışverişlerine devam ediyor.



Bu arada pide salonunun önünde kendi aralarında konuşan liseli öğrenci grubu da, "Denetimde burada kıymada at eti bulunmuş" diyerek içeri girmekten vazgeçti. İşletme sahibi Mehmet Şerif Deniz, Milliyet'e şunları söyledi: "Altı ay önce olan bir olaydı. Kıymayı aldığım kasapla şu an mahkemelik oldum. 25 yıldır burada esnafım. Bir ismim, namım var. Böyle bir şey yapacak biri değilim. Maalesef başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Müşterilerden tepki gösteren de, destek veren de var. Bu bir komplo veya kumpas olabilir."

1 AY ÖNCE EL DEĞİŞTİRDİ

İstanbul'da at eti tespit edilen diğer işletme ise Esenler'deki Kurban Et. Kasım ayında alınan numunelerinde çiğ kıymasının içinde at eti tespit edilen Kurban Et'in, bir ay önce el değiştirdiği öğrenildi. Yeni ismi Z... Et olan işletmenin yeni sahipleri de gelen her müşteriye açıklama yapıyor. Kurban Et'in yeni işletmecileri ise, "Biz burayı bir ay önce devraldık. Devralmadan numuneler alınmış. Dün görünce, büyük sıkıntıya girdik. İlk sahibini arıyoruz, ama telefonları açmıyor" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş ürün satanlara yönelik yasal düzenleme çalışması yaptıklarını belirterek, "Bunu alışkanlık haline getirmiş olanların meslekten men, gerekiyorsa hapis cezasıyla toplum sağlığını tehdit etmelerini engellemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

MEVZUATTA KAPATMA CEZASI YOK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iki işletmenin de numune alınan parti ürünlerinin toplatıldığını ifade etti. Yetkililer, "Mevzuatta şu an işletmeyi kapatma cezası yok. At eti tespit edilen işletmelere geçtiğimiz yılın cezası olan yaklaşık 23 bin TL para cezası kesildi. Numune alınan o partinin malları toplatıldı. Bu yıl ise ceza 28 bin TL'ye çıkacak. Bakanımızın da açıkladığı gibi yeni yasada kapatma ve hapis gibi ağır cezalar geliyor" diye konuştu.